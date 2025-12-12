《台南奇人帶路》手冊亮相 跟著職人視角走進城市靈魂

為呈現台南深厚的人文底蘊，台南市政府觀光旅遊局今(12)日舉行全新出版品《台南奇人帶路》手冊發表記者會。兩位作者張耘書、鄭佩雯以深入田野的方式，走訪城市巷弄與工坊工作室，透過敏銳的文字視角記錄台南各領域職人的人生故事，勾勒出一座以「人」為核心的城市樣貌。

台南市長黃偉哲表示，《台南奇人帶路》不只收錄職人作品與精神，也融入在地名人與工藝師的美食口袋名單，讓旅人得以從城市的「人」與「味」認識最真實的台南。他也特別感謝參與本書的工藝師、職人與公協會夥伴，以專注與熱情展現台南文化的深度。

黃偉哲強調，書中呈現的故事與作品，都是台南文化多樣性的縮影。希望透過這本手冊，帶領更多旅人認識台南的人情、工藝與生活氣味，讓每一次旅行，都能更貼近這座城市的靈魂。

圖說：黃偉哲期盼《台南奇人帶路》成為旅人深入探索城市風味的重要指南。 (圖片來源/台南市文化局提供)

觀旅局表示，《台南奇人帶路》收錄的職人背景多元，有人守著傳承數十年的傳統技藝，有人用創意思維翻新日常工藝，也有外地創作者因愛上台南而落地生根。這些生命故事，展現出台南城市的溫度與韌性。書中更特別加入「職人推薦」單元，每位受訪者分享自己心中最真實的台南味──不見得是知名店家，而是陪伴他們日常的小吃攤、老人情食堂、巷弄老店或靜謐角落。這些推薦地點成為讀者理解台南生活文化的另一扇窗。

今日記者會現場亦展示多位職人的精采作品，包含傳統工藝的細膩手感、融合創意的設計物件，以及富含生活哲學的器物。此外，受訪職人推薦的美食店家也到場設攤，讓來賓在閱讀故事的同時，也能親自品味「職人口中的台南味」。

觀旅局補充，《台南奇人帶路》希望邀請旅人放慢步伐，用心與城市建立連結。市府也將持續推出活動，包括 12/13 的「台南總舖師四季辦桌」冬季場、同日登場的「2025超偶聯盟 台南萌市力」，讓旅人從更多面向走進台南、感受城市魅力。記者會也獲市議員許至椿及立委林俊憲、郭國文、林宜瑾、陳亭妃服務處代表出席支持。

