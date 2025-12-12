《台南奇人帶路》跟著38職人視角 體驗台南味

觀旅局推出《台南奇人帶路》手冊，以職人之眼，看見城市工藝文化之魂。圖為工藝師大合照。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

向外界展現台南深厚的人文底蘊與城市靈魂，觀旅局十二日推出《台南奇人帶路》手冊，透過作家以最貼近土地視角、以細膩筆觸，採集不同領域默默耕耘的三十八位職人故事，記錄他們的生命歷程、專業態度與獨特台南味。

市長黃偉哲表示，手冊結合台南在地工藝與名人推薦美食，展現城市中「人」與「物」的深度魅力，讓外界透過手冊，看見台南好物與匠心，也能一窺在地名人、奇人所推薦的特色美食。而這些故事，都是台南最精彩的文化縮影。

廣告 廣告

觀旅局指出，《台南奇人帶路》蒐羅多位在台南默默耕耘的工藝師、職人與新創者故事，有人守著祖傳三代的老技藝，有人以創新方式，重新詮釋傳統文化，更有人為夢想，從外地遷居台南，這些故事，不僅展現台南多元職業樣貌，更象徵著城市生活韌性與溫度。

作者張耘書與鄭佩雯深入台南各個角落，書寫職人對技藝堅持、對生活態度及對土地情感，讓人一窺一座以人為名片、以故事為城市溫度的台南，也希望該書成為帶領遊客，成為深入城市風味的重要指南，邀請大眾一起以腳步與味蕾，透過職人之眼，看見城市靈魂 。

除工藝，也納入每位職人心中的美食口袋名單與私房推薦的台南好風景，這些美食，不是熱門的打卡餐廳，而是那些陪伴他們生活的小吃店、手路小館、巷弄老店與清幽角落，讓所有人看見「台南人的台南」，展現最真實的城市面貌。現場也展示職人技藝，有傳統工藝質樸手感、有融合創意與實驗精神物件、有日常中蘊含專注與細緻的生活器物，如百年老店舊來發堅持傳統手工糕點，除傳承技藝，也為台南寫下故事。