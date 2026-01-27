台南奧迪妹酒駕撞死晨運婦判8年半 上訴二審遭駁回

台南一名年輕女子2023開奧迪車酒駕撞死晨運婦人，事後還在社群發布限動飆罵髒話行徑囂張，一審遭台南地院判處有期徒刑8年6個月，二審台南高分院今駁回上訴。

魏女酒後駕駛奧迪車撞死婦人。（圖／資料畫面）

回顧此案，2023年8月23日清晨5時許，在舞廳上班的魏姓女子（21歲）下班到友人家續攤繼續喝酒，結束後開著白色奧迪轎車，行經台南市安平區健康三街時，撞上一名出門晨運的孫姓婦人（58歲），造成孫女頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血等傷勢送醫不治。

魏女酒測值高達0.57毫克，還被驗出案發前曾吸食毒品，及服用含有FM2成分的安眠藥物，車禍發生後還在車禍現場拍攝影片，並在Instagram限時動態發文飆罵髒話，還說「沒關係啦」，引起社會及輿論撻伐，訓後遭移送台南地檢署偵辦。

廣告 廣告

一審台南地院國民法官合議庭認為，事發後近兩年期間魏女未與死者家屬賠償和解，也沒有依約定支付喪葬費用，態度消極惡劣，依「不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪」判處有期徒刑8年6個月；魏女不滿判決過重上訴二審。

案經台南高分院審理，法官後認為她上訴期間仍堅稱無能力賠償，犯後態度並無改善，且原審已審酌所有量刑因子，且國民審判制度的宗旨應予尊重，原判決量刑並無違法或不當故駁回上訴，全案仍可上訴。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

議員黃紹庭浮報助理費1455萬！二審判決結果出爐

剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年

三重祖孫3代滅門血案兇手一審判死 今二審開庭家屬憂輕判