台南女中儀隊赴京都交流 音樂搭橋深化台日青年情誼

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（中央社記者戴雅真東京9日專電）台南與京都兩座歷史古都的青年交流再添新篇章。台南女中儀隊5日至10日前往日本京都參加高校交流活動，與京都光華高校學生同台演出。透過音樂、儀隊與舞蹈交流，讓台日學生在舞台上展現青春活力，也為彼此留下難忘回憶。

這場交流音樂會由日台歡迎光臨執行委員會主辦、財團法人台南市台日文化友好交流基金會協辦。基金會董事長李退之表示，台南與京都同樣擁有深厚文化底蘊，自2021年簽署交流推進協定以來，雙方持續透過教育與文化活動深化友誼，而青年交流更是兩座城市未來合作的重要基礎。

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7日音樂會演出中，京都光華高校帶來箏曲、和太鼓及吹奏樂等富有日本特色的節目，展現傳統與現代兼具的校園藝術能量；台南女中則演出「Sold Out」、「GOOD TIME」、「就一起」、「稻香」、「いつも何度でも」及「Golden」等多首曲目，以充滿活力的演出風格獲得現場觀眾熱烈掌聲。

其中最吸睛的，莫過於結合儀隊表演的節目。學生們透過整齊劃一的隊形變換、旗隊展演與節奏感十足的音樂搭配，展現高度默契與團隊精神。由於儀隊文化在日本較少見，不少京都觀眾都感到相當新鮮，也對台灣學生的精彩表現留下深刻印象。

音樂會尾聲，兩校學生更攜手演出「かわいくてごめん」及「普羅旺斯之風」，並加入舞蹈編排。從排練到正式演出，台日學生一起練習、互相交流，不僅培養出絕佳默契，也在合作過程中建立起跨國友誼，讓這場音樂會不只是表演，更成為難得的文化交流體驗。

除了音樂交流外，代表團今天也前往京都市政廳，拜會京都市副市長吉田良比呂，與京都市政府及市議會代表就青年教育、文化藝術及城市交流等議題交換意見。

基金會榮譽董事長郭貞慧特別準備台南永康知名的「西勢水果餅」作為伴手禮，希望透過充滿在地特色的傳統糕餅，讓京都友人認識台南的人文風情與飲食文化。

師生們還參訪京都市議會，了解日本地方自治制度與議會運作模式。透過實地參訪與文化體驗，不僅拓展國際視野，也讓台日青年之間的情誼更加深厚。（編輯：陳慧萍）1150609