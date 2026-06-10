台南女中攜手京都光華高校登演 台日青春友誼再升溫

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〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南女中日前赴日本參與2026日台青少年交流音樂會 in KYOTO，與京都光華中學高等學校攜手登台演出，透過音樂、舞蹈與儀隊交流，展現台灣學生的青春活力，也讓台南與京都兩座歷史古都情誼更加緊密。

音樂會於7日登場，京都光華高校帶來箏曲、和太鼓及吹奏樂演出，濃厚的日本文化特色獲得熱烈迴響。台南女中則以《Sold Out》、《GOOD TIME》及《就一起》等曲目結合儀隊演出橋段，贏得現場滿堂喝采。

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兩校學生共同演出《かわいくてごめん》及《普羅旺斯之風》，並融入舞蹈編排，從事前排練到正式登台，台日學生在合作過程中培養默契、互相學習，也建立跨越國界的珍貴友誼。

活動由日台歡迎光臨執行委員會主辦、南市台日文化友好交流基金會協辦，希望透過青年互訪及藝文交流，持續深化台南與京都之間的文化連結，基金會榮譽董事長郭貞慧表示，儀隊文化對日本觀眾而言相當新鮮，台南女中學生精彩演出，不僅展現台灣校園文化特色，也讓京都民眾看見台灣高中生兼具藝術表現與紀律精神的一面。

基金會董事長李退之指出，台南與京都同為文化底蘊深厚的歷史古都，自2021年簽署交流推進協定後，雙方持續透過教育、文化及青年交流深化合作。

基金會也前往拜會京都市役所，並致贈台南永康知名伴手禮西勢水果餅給京都市副市長吉田良比呂等貴賓，透過在地美食分享台南的人文風土。

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