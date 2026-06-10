台南女中攜手京都光華高校登演 台日青春友誼再升溫
〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南女中日前赴日本參與2026日台青少年交流音樂會 in KYOTO，與京都光華中學高等學校攜手登台演出，透過音樂、舞蹈與儀隊交流，展現台灣學生的青春活力，也讓台南與京都兩座歷史古都情誼更加緊密。
音樂會於7日登場，京都光華高校帶來箏曲、和太鼓及吹奏樂演出，濃厚的日本文化特色獲得熱烈迴響。台南女中則以《Sold Out》、《GOOD TIME》及《就一起》等曲目結合儀隊演出橋段，贏得現場滿堂喝采。
兩校學生共同演出《かわいくてごめん》及《普羅旺斯之風》，並融入舞蹈編排，從事前排練到正式登台，台日學生在合作過程中培養默契、互相學習，也建立跨越國界的珍貴友誼。
活動由日台歡迎光臨執行委員會主辦、南市台日文化友好交流基金會協辦，希望透過青年互訪及藝文交流，持續深化台南與京都之間的文化連結，基金會榮譽董事長郭貞慧表示，儀隊文化對日本觀眾而言相當新鮮，台南女中學生精彩演出，不僅展現台灣校園文化特色，也讓京都民眾看見台灣高中生兼具藝術表現與紀律精神的一面。
基金會董事長李退之指出，台南與京都同為文化底蘊深厚的歷史古都，自2021年簽署交流推進協定後，雙方持續透過教育、文化及青年交流深化合作。
基金會也前往拜會京都市役所，並致贈台南永康知名伴手禮西勢水果餅給京都市副市長吉田良比呂等貴賓，透過在地美食分享台南的人文風土。
更多自由時報報導
豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放
全台雨勢大又猛！ 明鋒面稍南移 北部雨勢趨緩
豪雨不斷！6/10全台停班課看這裡（不斷更新）
近大雨等級 曾文水庫6天灌進半座日月潭水庫
其他人也在看
傅子純生前曾牙痛！沈玉琳憶罹血癌「同1徵兆」 呼籲身體警訊不可忍
與傅子純交情深厚的藝人兵家綺近日提到，傅子純在發病前曾受到牙痛困擾，當時甚至影響進食狀況。而沈玉琳得知相關消息後，也回憶起自己當時確診白血病前的身體變化，發現兩人出現相似徵兆。據《壹蘋新聞網》報導，沈玉琳表示，自己最初是出現牙齦腫脹情況，原本以為只是一般...
凍齡女神2／陳匡怡轉戰餐飲業盼40歲結婚 「台大五姬」的她被BBC拍成紀錄片
氣質古典的陳匡怡因就讀國企系被稱為「國企匡」，曾演出周杰倫《說好的幸福呢》MV，並以《我可能不會愛你》爆紅，但後來因身體狀況淡出演藝圈。日前陳匡怡久違出席記者會，透露自己轉戰餐飲業，跟朋友一起創業，目前她是品牌總監，坦言時間與金錢是創業最大的挑戰。目前38歲...
八卦山下嚴重事故！休旅車「猛撞牌樓翻覆」
昨（9日）晚間，彰化八卦山牌樓前發生翻車事故。一輛休旅車疑因雨天路面濕滑失控撞上牌樓立柱後翻覆，巨大撞擊聲驚動路過民眾，所幸車上人員僅受輕傷，未送醫治療。
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
芒種財氣大爆發！這生肖、星座雙榜首強勢吸金 獎金分紅領到手軟
6/5進入芒種時節，萬物生機蓬勃之際，財運也悄悄醞釀著一波豐收。小孟塔羅雲蔚老師分享芒種期間財運最旺的生肖與星座排行。他指出，上半年的辛勤付出，即將在這段時間看見實質回報，提醒大家把握這波賺錢好時機。
梅雨解渴…這座水庫「暢飲」4300萬噸居冠！進帳量前3名有2座在南部
受滯留鋒面及西南氣流影響，台灣連日下起大雨或豪雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，這次南部水庫大補水，其中，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率回升至14.3%，一解南部旱象。
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
飛機餐誰家最好吃？長榮華航星宇掀論戰 一款飛機餐被推爆
搭機出國時，飛機餐好不好吃絕對是關鍵！一名喜歡長榮航空飛機餐的女網友習慣出國都選搭長榮航空，但偏偏媽媽卻是華航的忠實粉絲，讓她趕緊上網發文求救，詢問大家的飛機餐喜好。這篇貼文成功吸引大量網友討論，意外讓星宇航空成為飛機餐界的高人氣指標。
捕手群對佐佐木朗希猛灌雞湯奏效！洛媒：曾孤獨的怪物在美國得到支持
洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希前一場先發用一場7局無失分10K表現證明自己，這是他旅美以來最多三振的一次先發，最快球速達100.6英哩（約161.9公里）更是刷新旅美以來的例行賽最速紀錄，洛杉磯媒體《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）近日揭密，主戰捕手史密斯（Will Smith）和牛棚捕手Francisco Herrera是如何給予他心靈上的鼓勵，該媒體甚至形容，「曾孤獨的怪物在美國得到支持」。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
交大碩士生期末報告剛寫完 窗炸裂驚醒：像打雷地震
交大碩士生期末報告剛寫完 窗炸裂驚醒：像打雷地震
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
泡沫要來了？美股「70%閃熊市訊號」美銀警告投資人
財經中心／李明融報導AI 狂潮帶動美股連連創高，但這波多頭行情恐怕即將見頂，甚至面臨泡沫破裂的危機！美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發布最新重磅報告，直言美股當前已觸發高達 70% 的「熊市指標」（bear market signposts），亮起太多危險訊號。歷史經驗顯示，一旦觸及這個門檻，市場往往會步入風險高度集中的危險期。面對步步逼近的熊市風暴，美銀策略師團隊向全球投資人發出強烈警告：現階段應當「逢高出脫、獲利了結」，趕緊把獲利落袋為安，切勿盲目追高。
14年神仙眷侶仍情斷！秀英、鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年...
森崴下市成定局1／同業痛批一錯誤預告玩不起 郭台強「小孩玩大車」釀禍始末
森崴能源（簡稱：森崴）上市不及5年，將於本（6）月23日正式下市，同時也是台灣第一家下市的綠能風電股，引發各界的討論與關心「森崴到底發生什麼事情？」讓3萬多名小股東恐血本無歸。業內人士則是直言，森崴旗下的富崴能源搶標離岸風電2期的財務規劃錯誤，造成今日危機。上（5）月29日，集團大家長暨森崴董事長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」。
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
偵查隊分隊長陷貪瀆風波！涉洩密臨檢勤務給電子遊戲場…遭自家人拘提
嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索，並拘提，帶回何男在內7人到案，詳細案情仍待釐清，所屬分局強調，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。
為錢撕舊情／獨家！小S班底翻臉前未婚夫 張琳被控欠200萬不還
從女團「Sun Lady」出身的藝人張琳，近年以創業家的身分登上《小姐不熙娣》，成為固定班底，人氣逐漸攀升，但卻遇到感情上的大麻煩，她遭前未婚夫在社群上點名欠債兩百萬元未還，質疑她過著奢侈生活卻封鎖債主，雙方各執一詞，徹底翻臉。