台南女名醫突歇業！擁上億保單爆失蹤 前婆婆現身還原始末：把對方當成菩薩考驗

侯娟妃本人接受本刊訴調查，親自發表「不自殺聲明」，並向父母喊話「我很好」。（本刊資料照）

本刊獨家揭露台南市東區府連路「侯娟妃婦產科診所」，開業約17年，去年卻無預警停業，傳出侯醫師遭家人與丈夫向警方通報列為失蹤人口，並涉及家族訴訟與婚姻紛爭。對此，侯醫師的前婆婆21日回應，直言離婚也算是還給黃家一份清靜。

本刊獨家掌握知情人士爆料，失蹤案不僅牽扯到台南侯、李2個醫師家族及上億元金錢利益，甚至與妙天、妙禪2大信仰團體有關，引發司法及台南學甲分局等警政系統均大動作找人及調查，也掀台南醫界與法界熱議，質疑司法及公權力被濫用介入家庭糾紛。據了解，侯娟妃除房產外，也持有上億價值保單，且長年是娘家經濟來源之一，離家後未再提供金援，進而引爆2大家族對決。

根據《ETtoday》報導，前婆婆出面受訪表示，原因與侯母為朋友關係，加上彼此兒女都是醫師、未結婚，才促成這段婚姻，卻沒想到結婚17年，最終成為怨偶走上離婚，直言媳婦婚後想創業，家人將府連路黃家所有大樓中的1、2樓，以每月6萬元低價出租供侯女設立診所，怎料，侯女婚後精神與情緒狀況時不穩，曾出現情緒失控摔物及言語辱罵丈夫情形，就連自己也曾遭媳婦斥責。

黃母表示，侯女婚後因生育問題，與兒子共同檢查後，但媳婦卻將問題歸咎於其兒子，並表示侯女信仰「佛教如來宗」妙禪師父，且相當虔誠，雖雙方信仰不同，但並未因此發生正面衝突。對於外傳侯女指稱「被黃家當作搖錢樹」，黃母則抱屈表示，侯女與兒子皆為醫師，且婚姻期間生活費與家用多由兒子負擔，雖兒子離婚並未支付高額贍養費，但部分珠寶與高價佛像也被侯女帶走。

另外，黃母也進一步表示，2025年春節前侯女突搬離住處，並遷往安南區居住，與兒子互提離婚訴訟，官司至2025年9月判決離婚。至於兒子對為何長期忍受侯女言語辱罵，黃母則回應「當作修行，把對方當成菩薩考驗」，如今雙方婚姻結束，雙方已無任何瓜葛，原以為生活終於能回歸平靜，卻沒想到如今卻爆出相關爭議，認為外傳部分內容與事實不符，讓她深感遺憾。

至於侯醫師被列失蹤人口問題，台南市警一分局則進一步說明，指去年1月，東門派出所曾受理侯醫師失蹤通報案件，但同年2月案件已由市警三分局撤銷失蹤協尋通報；台南市衛生局則表示，侯醫師診所普查時並無特殊異常，但已向衛生局申請2025年3月7日正式歇業。

