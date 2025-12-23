台南女失眠7年⋯夜醒睜眼到天明！中醫調理「1臟器」2個月一覺到天亮

記者林昱孜／台南報導

台南女長達7年飽受失眠之苦，中醫調理「1臟器」2個月一覺到天亮。(示意圖／Pixabay)

台南一名64歲王姓婦人飽受失眠之苦長達7年之久，經常躺床超過1小時仍難以入睡，好不容易睡著，又在凌晨醒來後就睜眼到天明，只能開電視讓自己感到疲憊才能勉強入睡。王婦不想依賴安眠藥，轉而前往台南市立醫院中醫部求診，經過約2個月調理，成功改善睡眠品質，不只能在10分鐘內入睡，還能一覺到天亮。

收治病患的醫師江驊修指出，經診斷後判斷王女士的失眠主因為長期「肝鬱氣滯」，肝氣疏泄失常，容易影響精神安定而導致失眠。治療上以疏肝理氣為原則，搭配柴胡、香附、鬱金等中藥調理，並施以太衝、合谷、神門、內關等穴位針灸，協助調整體內氣機平衡。

在接受約1個月治療後，王婦入睡時間已縮短至約20分鐘，夜醒次數明顯減少；持續治療2個月後，已能快速入睡並維持整夜熟睡，長年失眠問題獲得明顯改善。

日常保健方面，醫師建議可按摩百會穴與四神聰穴，每次5至10分鐘，有助放鬆身心。（圖／台南市立醫院提供）

江驊修提醒，失眠成因相當多元，包含作息不規律、生活壓力大、情緒緊張、咖啡因或酒精攝取過多、3C產品使用過度，以及疾病或藥物影響等。從中醫角度來看，五臟六腑失衡皆可能影響睡眠，長期失眠不僅降低生活品質，也可能增加慢性疾病風險。

在日常保健方面，醫師建議可按摩百會穴與四神聰穴，每次5至10分鐘，有助放鬆身心；並應避免睡前使用3C產品、減少咖啡因攝取、維持規律運動與作息，以提升整體睡眠品質。

