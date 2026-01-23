台南女就醫控「裸胸被看光」怒檢舉：委屈到想哭！心臟權威診所回應了

記者林昱孜／台南報導

台南一家內科診所遭病患上網指控，罔顧病患隱私。（圖／翻攝google map）

台南一家內科診所醫師素有「心臟權威」美名，但近日卻遭病患指控沒醫德，診間內不只有3位病患，在等著照心臟超音波時，胸部被正前方排隊病患看光，氣到直接向衛生局檢舉。對此，台南市衛生局今（23）日前往稽查，輔導診所保護病人隱私。對此，記者致電詢問診所，業者不對外回應，過程已經向衛生局說明，若有缺失將會進行改善。

有網友在《Threads》分享，前往心臟權威診所看診，進診間發現有3名病患，完全沒有隱私可言，由於需要照心臟超音波，因此聽醫護人員命令，當著7人的面，將衣服拉到領口裸露出胸部，在醫護人員頻繁進出、簾子未拉好的情況下被看光，甚至還跟正前方排隊等看診的病患對到眼。

原PO覺得受到嚴重羞辱直接走人，甚至還被對方質疑大驚小怪，現在的醫院都一個診間都3個病人，讓她氣得直呼：「我發誓我這輩子沒遇過這麼沒醫德的診所 我真的氣到發抖」。此文一出引起網友議論，「就心臟痛才去看的，是想把人直接氣死是不是」、「醫院診間都三個病人？？？」。

台南市衛生局副局長林碧芬表示，已經派員前往稽查，輔導業者注重病患隱私。（圖／翻攝畫面）

記者實際致電診所，業者表示，不會對外回應此事，醫師不願意隔空放話，過程已經如實向衛生局說明，若經過核查，有缺失將會進行改善。台南市衛生局表示，有關民眾於社群媒體反應於診所看診疑似多位病患同時進入診間，導致隱私被侵犯乙案，衛生局接獲訊息後即刻前往稽查，輔導診所依據病人隱私權，診間原則上僅允許一位病人及其家屬進入，以確保病人的病情資訊不會外洩。

衛生局進一步說明，雖實務上為加速看診流程，護理人員可能讓下一位病人在前一位看診結束前進入等待，但這恐涉及隱私曝露，本案如查證屬實，衛生局將責令診所限期改善。此外病人就診時也有權拒絕其他人同時進入診間，並確保個人醫療資訊之隱私。

