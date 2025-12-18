台南女患病裝導尿管...朋友竟趁機性侵7次！惡狼迎來報應

台南一名男子趁女性朋友患病需人照料，性侵多次得逞，遭到判刑。資料照片



台南一名罹病需裝導尿管的女子小美（化名），出院後需他人照料，男性友人阿強（化名）自願協助，卻在1個月內7度對小美性侵、猥褻，遭告上法院。阿強達成調解並賠償，被判2年徒刑，緩刑5年，期間須接受保護管束，可上訴。

判決書指出，小美因病裝設導尿管，出院後需他人協助更換及清理，阿強主動表示可以幫忙，小美接受好意，去年12月17日搬進阿強住處，沒想到當晚就遭對方性侵，小美反抗時還撞傷手臂。

接著，阿強又不顧小美拒絕之意，性侵得逞2次，期間小美曾向社工求助並通報。12月26日上午，阿強再對小美伸出狼爪，猥褻得逞，當天小美即因發燒再度住院治療。

廣告 廣告

今年1月4日出院後，小美改搬回自己住處，阿強竟以照顧為由也跟著搬入，卻3度對小美性侵，直到1月12日凌晨，小美報警才揭發整起案件。

法院指出，阿強不能克制情欲，犯下6次強制性交、1次強制猥褻犯行，對小美造成身心傷害，實有可議，考量阿強認罪，並和小美達成調解、完成賠償，且與隨機對陌生人犯案、或暴力毆打方式性侵得逞案例相比，情節有所不同，因此酌減其刑，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

虛設公司假交易A走佶城1.9億 神鬼女會計被起訴求刑12年

驚傳護理師變酒店「當紅頭牌」 清純制服照曝！首談醫科大學畢業下海原因

救人優先卻吃罰單惹民怨 高雄首創AI辨識減誤判