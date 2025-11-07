台南女教師竄改25名學生段考答案！遭當場抓包火速辭職

台南一所國小驚傳女教師竄改學生段考答案事件，一名本學期才到職的楊姓兼任女教師，疑似為提高教學評價，在批改6年級自然科段考試卷時，將學生錯誤答案修改為正確答案，不料被學生當場目睹並舉報，事件曝光後女教師立即辭職離校，校方也被迫讓受影響班級重新考試。

台南一所國小驚傳女教師竄改學生段考答案。（示意圖／中視新聞）

據了解，這名楊姓女教師為兼任鐘點性質教師，本學期才到職任教6年級自然領域科學。在段考結束後，她在座位上批改試卷時，竟偷偷將學生選擇題中寫錯的答案「2」塗掉，改為正確答案「3」。然而，這一行為被學生全程目睹，並立即通報班導師，使整起事件曝光。

校方展開調查後發現，共有4個班級、25名學生的答案遭到竄改，每位學生大約有1至2題被修改成正確答案，成績提高了約2至5分。雖然楊姓女教師堅決否認有竄改答案，但校方在查閱試卷時發現筆跡部分確實存有疑慮。校方人員推測，該名女教師可能是認為學生成績表現良好，自己較有機會獲得續聘，才會採取這種不正當手段。

事發後，楊姓女教師雖然否認指控，但隨即自動離職並迅速離開學校。受到此事件影響，校方不得不安排這4個班級的學生全部重新考試，以確保成績公平性。此事件引發家長極大震驚，也驚動了台南市教育局介入調查。

台南市教育局主秘陳宗暘表示，教育局已經對楊姓女教師展開調查，將釐清她是否涉及偽造文書等相關法律責任。

