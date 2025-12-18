台南女清潔員遭酒駕撞死 招魂現場多次擲嘸聖筊

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

前兩天發生在台南安平的重大酒駕車禍，23歲女清潔員在車尾收垃圾，卻被夾在兩部車中間當場身亡。家屬到車禍現場進行招魂，一直都擲不到聖筊，死者擔任清潔車駕駛的男友則相當自責；葬儀社人員也透露，遺體修復就進行了超過15小時。





女清潔員的父母白髮人送黑髮人，不敢相信大好青春的女兒就此殞命。（圖／民視新聞）





女清潔員遭撞死的酒駕事故發生第三天，家屬悲痛來到車禍現場招魂，死者擔任清潔車駕駛的男友，當時目擊女友被夾在兩車中間，葬儀社人員說，她男朋友很崩潰很自責，說如果我如果那時有多停，或是跟她說話可能就會閃過。

家屬在現場一直擲不到聖筊，葬儀社人員也說，當時事故現場太慘烈，光是遺體修復，就進行了超過15小時。因為死者整個肉、整個腿都卡在垃圾車那邊，要縫合難度很高，又因為都是開放性，骨頭全部都粉碎性。





發生在16號的酒駕事故，女清潔員被夾在兩車中間，當場身亡。（圖／民視新聞）





這起事故發生在16號，台南安平區慶平路，23歲的女清潔員值勤途中，遭到酒駕男子高速衝撞，人被夾在兩車中間，當場身亡。肇事駕駛酒測值高達0.95。喝到不省人事還開車上路，害的無辜的女清潔員當場喪命，後續出院也難逃刑責。





