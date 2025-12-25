台南女清潔員遭酒駕狠撞喪命 家屬心碎：不敢讓奶奶知道

23歲陳姓清潔員執勤時，遭48歲烤鴨店業者鄭傳吉酒駕高速撞擊，當場喪命。圖／翻攝畫面

台南市安平區16日上午約8時許發生一起酒駕致死車禍，48歲烤鴨店業者鄭傳吉高速行駛，從後方猛烈追撞一輛正在路邊執勤垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員當場喪命；25日陳女告別式，父親心碎事發至今仍不敢向奶奶說明真相。

23歲陳姓女清潔員，16日上午8點多值勤時遭鄭姓男子酒駕高速撞擊身亡，其下半身粉碎性骨折並引發多重外傷，遺體出動了5名修復師花15小時徹夜修補；25日家屬為陳女舉行告別式，台南市環保局長許仁澤與同仁一同到場送陳女最後一程，許仁澤表示，雖然陳女為委外清潔公司員工，仍將其視為家人，爭取比照正式環保局員工150萬濟助金。

台南16日上午發生死亡車禍。圖／讀者提供

陳女家屬、親友齊聚告別式，儘管事發已過10天，陳父坦言，仍然不敢讓最疼愛女兒的奶奶知情，擔心長輩難以承受；至於肇事鄭男，當時酒測值高達0.95毫克，警訊時否認肇事駕駛，又承認「經濟狀況欠佳」，法官認為其行為已造成「被害人家庭破碎天人永隔」的嚴重後果，考量其逃亡可能性高，裁定羈押。不過鄭男目前仍被關押，家人也未派人前往致意，陳父直言「不指望他們了」。

台南16日上午發生死亡車禍，酒駕奪命烤鴨業者黑歷史曝。圖／翻攝畫面

而鄭男酒駕撞死執行陳姓女清潔員，遭起底為台南市鹽酥鴨業者，曾於2018年與妻子向陳姓業者學習煙燻滷味技術，3年後因違約自立「扒趴鴨」品牌成為加盟主，開設13家分店，遭法院判賠30萬元；鄭男不服判決提出上訴及再審，均遭駁回，卻因不滿糾紛結果，選擇以暴力解決問題，於法院門口徒手毆打提告的陳姓業者左臉，導致對方左臉頰挫傷。

