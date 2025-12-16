台南女清潔隊員遭酒駕撞死！駕駛男友崩潰拍打車輛求後退

台南市清潔隊員遭酒駕男撞死，垃圾車駕駛崩潰拍打賓士車要求後退。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南市安平區今日上午發生酒駕致死車禍，23歲陳姓女清潔員在垃圾車尾執勤，遭後方48歲鄭男駕駛的賓士車高速追撞，陳女當場慘死，垃圾車駕駛是死者男友，目睹女友遭撞，崩潰拍打賓士車要求後退，並撥打119求救。

安平區慶平路今日上午，23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路旁邊執勤，為確認是否有誤丟回收物走向車尾，遭後方48歲鄭男駕駛的賓士車高速追撞，陳女當場慘死，鄭男酒測值高達0.95，確定酒駕害命。

垃圾車駕駛便是陳女男友，平時2人同車作業，隸屬於長愛公司，並非環保局所屬清運車，作業時也都按照規定擺放三角錐示警，飾發當下駕駛不斷拍打賓士車示意後退，得知女友當場身亡，在路旁守著女友崩潰痛哭，場面哀戚。

警方調查，肇事的鄭姓男子酒測值竟高達0.95，依公共危險、過失致死罪方向偵辦，至於是否徹夜飲酒後仍開車上路仍待調查釐清。警方強調，酒駕零容忍，呼籲社會大眾，務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，共同維護用路安全。

