台南女清潔隊員遭酒駕撞死！駕駛男友崩潰拍打車輛求後退
[Newtalk新聞] 台南市安平區今日上午發生酒駕致死車禍，23歲陳姓女清潔員在垃圾車尾執勤，遭後方48歲鄭男駕駛的賓士車高速追撞，陳女當場慘死，垃圾車駕駛是死者男友，目睹女友遭撞，崩潰拍打賓士車要求後退，並撥打119求救。
安平區慶平路今日上午，23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路旁邊執勤，為確認是否有誤丟回收物走向車尾，遭後方48歲鄭男駕駛的賓士車高速追撞，陳女當場慘死，鄭男酒測值高達0.95，確定酒駕害命。
垃圾車駕駛便是陳女男友，平時2人同車作業，隸屬於長愛公司，並非環保局所屬清運車，作業時也都按照規定擺放三角錐示警，飾發當下駕駛不斷拍打賓士車示意後退，得知女友當場身亡，在路旁守著女友崩潰痛哭，場面哀戚。
警方調查，肇事的鄭姓男子酒測值竟高達0.95，依公共危險、過失致死罪方向偵辦，至於是否徹夜飲酒後仍開車上路仍待調查釐清。警方強調，酒駕零容忍，呼籲社會大眾，務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，共同維護用路安全。
更多Newtalk新聞報導
台南23歲女清潔員遭酒駕撞死！肇事駕駛送醫還呼呼大睡
半夜偷排廢泥漿廢水！黑心砂石場遭起訴 沒收12億不法所得
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 95
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 25
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 32
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 87
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 29
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 418
知名歐客佬咖啡涉「產地標示不實」 中檢分案偵辦｜#鏡新聞
台灣知名連鎖咖啡，也是台中知名伴手禮名店，歐客佬咖啡，遭巴拿馬頂級咖啡豆莊園主人，跨海控訴，業者冒用他們的品牌，包裝高價咖啡豆販售，歐客佬只透過臉書聲明回應，強調是內部作業疏忽，莊園產地標示錯誤，但衛生局認為涉嫌違反食安法，主動告發，台中地檢署已經分案偵辦，要釐清業者是否涉及詐欺。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 6
【怎能不愛車】油電先上、三車型齊發 六代RAV4台灣發表倒數
五代RAV4在台灣市場幾乎清空，接棒主角也正式就位。和泰汽車已確認，第六代TOYOTA RAV4將於明年1月13日在台上市，象徵這款國民休旅正式邁入全新世代。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 37
【怎能不愛車】本田跑車回來了！Prelude預告現身台北車展
HONDA雙門跑車Prelude重返市場後，在北美與日本因售價偏高掀起不小爭議，沒想到「嘴上嫌、手卻很誠實」，訂單數字反而一路飆升。即便價格引發討論，Prelude依舊成功喚醒老車迷情懷，也吸引新世代買家目光。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
PEUGEOT認為方形方向盤是有意義的！全新Polygon 概念車預告下一代 208 超迷你車
法系品牌標緻（Peugeot）天馬行空的設計創意，經常打破設計常規，其來有自，而且作品總是教人驚奇不已，上周我們曾預報標緻將推出一台全新概念車Polygon，今日品牌正式公布Polygon完整的官方照和產品技術資訊，Polygon概念車證明了經標緻經久不衰的法設計國風格，還有出人意表的創新，Polygon裡外採用激進大膽的棱角設計。打開鷗翼式車車門，可以看到 Stellantis集團具代表性的創新設計，方形的方向盤。汽車日報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
2025 BMW 220 Gran Coupé M Racing Edition 試駕：帥到爆還這麼有 CP 值？
成為BMW家族中最入門的轎車選項，主打年輕族群的2-Series Gran Coupé早已在今年上半推出第二代大改款，除了延續自家四門轎跑的帥氣與流線，入門即配有完整的M Sport與M Sport進階套件，在視覺與操控層面兼具的同時，搭配其189萬的建議售價...沒想到是更加實惠，更合理有價值！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
電動車退燒警訊！安永最新報告：半數民眾考慮購買燃油車
全球電動車發展出現轉折點。安永（EY）最新報告指出，受地緣政治與政策不確定性影響，消費者對電動車的購買意願明顯下滑，燃油車反而重新成為首選，美國川普政府擬取消 EV 補助更被視為關鍵變數。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Jeep®重返台灣背後有什麼意義？ 美國車若零關稅就此暢行無阻？
如果關稅降低、甚至歸零，我們就能順利買到價錢合理的美國車？答案是「沒那麼簡單」。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高捷黃線主體工程施作 確保工安與交維順暢
[NOWnews今日新聞]隨著高雄捷運黃線建設持續加速，位於澄清路上的Y16車站主體工程於今（16）日開始進行捷運車站壁體挖掘，與混凝土澆築連續壁工程首單元施作，象徵高雄捷運黃線工程已正式邁入主體結構...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、礁溪溫泉燈花季、草莓季、溫泉季、落山風藝術季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
Honda公布經典車供料/修復計畫，Honda Heritage Works 2026/4上線營運
去年中Hond近日宣布將啟動經典車修復計畫，該計畫預計於2026年春季啟動，首款車型就是初代NSX，近日Honda則進一步公布Honda Heritage Works上線時間點及服務項目。Honda擁有許多膾炙人口的經典車款，當中又以NSX最具代表性，只不過初代NSX年代久遠車齡過高，對於車主來說尋料就是困難的部分，對此今年6月Honda就宣布將啟動經典車修復計畫，與合作廠商提供翻修、3D列印等持續供應零件，該計畫預計於2026年春季啟動，而首款服務車型當然就是初代NSX。 其實早在1993年Honda就有推出NSX更新計畫，如今經典車修復計畫則是取代NSX更新計畫。關於經典車修復計畫近日Honda公布計劃名為「Honda Heritage Works」，並預計2026年4月1日正式啟動。除此之外Honda也表示「Honda Heritage Works」將規劃「Honda Heritage Parts」與「Honda Restoration Service」兩大項目。其中「Honda Heritage Works」就是供應複刻已停產的經典原廠零件，「Honda RestorationCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話