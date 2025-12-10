台南女男公廁比六都墊底 陳以信拚如廁平權、提增女廁便器3千具

〔記者王俊忠／台南報導〕爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信於今(10)日公布第33項政見，他提出4年內在台南市公廁新增女廁便器3000具，盼提升台南公廁便器女男性比例，縮短女性如廁等待時間，打造更安全、友善的公共如廁環境。

陳以信表示，他近年在台南生活常見公共場所女廁大排長龍、男廁相對寬裕，顯示廁間配置有調整空間。依台南市府2022年底公廁性別相關統計，台南男廁便器數5067具、女廁便器數8168具，女男性比約1.61；對照其他直轄市，新北2.27、台北2.18、桃園2.17、高雄2.12、台中2.10，台南相較六都是敬陪末座。

他指出，差距最直接反映在商圈夜市、觀光景點、車站轉運站、醫療院所與大型活動等人潮集中場域，女性往往需承受更長的排隊時間，這不只是設施數量問題，更涉及女性日常生活品質與如廁平權。

陳以信說，若能當選市長，將盡快提升公共女廁數量與品質，以新增3000具女性便器為目標，並把女男性公廁比例拉高至約2.2左右，盼讓台南公廁配置接近六都前段班水準。

他強調，新增女廁將優先布局在高人流地點，不只拚數量，也要同步改善照明、安全、通風與清潔量能，建立更安心舒適的女性公共如廁環境。台南要成為更具吸引力的觀光城市，公廁品質是城市形象不可忽視的一環；當女性如廁等待時間明顯下降、體感改善，台南才能真正邁向「女性友善」的觀光大城。

