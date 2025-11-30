台南女疑遭侵犯…6惡煞報不平「押惡狼套狗鍊拖行」私刑凌虐3小時

社會中心／綜合報導

台南一名女子疑遭黃姓男子侵犯後情緒崩潰、向友人哭訴此事。陳姓男子得知後非常憤怒，立刻與郭姓男子聯繫，並召集其他友人，共六人決定將黃男約出「質問」。今年1月14日晚間，眾人先購入尼龍束帶、狗鍊、項圈、膠帶等物品，照女子安排前往關廟區一處釣蝦場埋伏，等黃男出現後，眾人便強行將他架上車，帶往偏僻的納骨塔施以私刑。法院審酌全案後，認定六人共同以暴力拘禁並凌虐他人，情節嚴重，但考量衝突源於疑似性侵爭議、拘禁時間未持續太久，且各被告均坦承犯行、願意賠償，因此依刑法第59條予以減輕處罰，全案可上訴。

台南女疑遭侵犯…6惡煞報不平「押惡狼套狗鍊拖行」私刑凌虐3小時下場曝

台南一名女子疑似遭黃姓男子侵犯後,向友人傾訴,陳姓男子得知後憤而號召多名友人,總計六人商議將黃男約出「討說法」。





判決書指出，台南一名女子疑似遭黃姓男子侵犯後，向友人傾訴，陳姓男子得知後，在今年1月14日晚間號召多名友人，總計六人商議將黃男約出「討說法」，黃男到現場後，陳男要求他脫光衣物，並親手替他套上狗項圈及狗鍊，再拉著鍊子強迫他在地面匍匐。過程中，陳、郭及其他共犯以拳打腳踢及棍棒攻擊，方姓男子則在旁協助壓制。整段凌虐大約持續兩到三個小時，造成黃男頭部挫傷、輕微腦出血、左眼受傷以及四肢多處擦挫傷。最終，黃男在眾人同意下打電話向友人求助，由劉姓友人將他接走送醫並報案。

警方介入後，陳、郭、李以及兩名黃姓成員皆坦承施暴；女子及方男部分則另外偵辦。台南地院審理後認為，六人共同以暴力剝奪他人行動自由，行為嚴重干擾社會秩序。不過考量事件導火線涉及性侵指控、拘禁時間不長，加上各被告均認罪並願意賠償，法院依刑法第59條從輕量刑，陳男因主導全案且親自施暴，被判處8個月徒刑、併科罰金6萬元；郭男判6個月、罰金9萬元；另外3名共犯各判6個月、罰金3萬元，均不得易科罰金。扣案的束帶與狗鍊則裁定沒收，全案仍可上訴。

