台南女疑遭性侵後不只提告…聯手好友「逼他脫衣+戴狗鏈爬地」！打到腦出血

台南市一名女子控告男子疑似性侵未果，竟聯合多名友人將黃男在釣蝦場將其強制擄走後囚禁一處，還強迫對方綁上狗鍊、對其施暴凌虐，直至隔天凌晨才肯放人；而該名男子就醫後也趕緊報警。台南地方法院審理後，認定女子與一票友人共同剝奪他人行動自由屬實，判其6個月有期徒刑，緩刑2年並附義務勞務及保護管束，全案仍可上訴。

根據判決書，台南市一名女子麗麗（化名）控告黃姓男子2024年底對她性侵，雖然案件還在偵辦期間，但麗麗越想越不甘心，因此在2025年1月14日22時40分許便與郭姓、陳姓好友聯繫哭訴。陳男得知此事後，找來李姓、方姓、與另2名黃姓男子，與涉嫌性侵麗麗的黃男在台南市關廟區某釣蝦場見面。陳男開車載郭男與麗麗前往途中，還在經過五金百貨賣時停車，並買了尼龍束帶、狗項圈、狗鍊及膠帶等物，再前去釣蝦場赴約。

當黃男被劉姓友人開車載到釣蝦場時，沒想到一下車就被陳男持棍棒對其施暴，隨後再由陳男一行人強押上車，並在當晚約23時28分抵達某靈骨塔。陳男一行人先是逼迫黃男脫去衣物，套上事先購買的狗項圈與狗鍊，要求黃男學狗爬行，期間陳男與郭男孩以腳踹施暴，方男則將黃男壓制在地；直到黃男致電友人求助並請對方擔保後，才在隔天凌晨被陳男一行人放走。

黃男在劉姓友人載到台南醫院治療並報警處理，驗傷報告指出，黃男被陳男一行人施暴導致頭部鈍傷、微量腦出血、左眼鈍傷、四肢多處擦挫傷及背部鈍傷等多處傷害。警方獲報後立即調閱監視器循線調查，並將陳男一行人逮捕歸案，訊後移送台南地方檢察署偵辦。

對此，麗麗於偵訊與法院準備程序中都坦承犯行，說辭與陳男等人供述相符，另有監視器影像、LINE通訊紀錄、購物清單、醫療證明等證據佐證。

台南地院審理後，認為麗麗等多人共同實施犯罪，屬3人以上對被害人施以凌虐並剝奪行動自由的行為，依《刑法》判定為共同正犯，法院考量麗麗動機與背景，起因與黃男之間疑似性侵害糾紛有關，且犯罪後坦承犯行並表示願意和解，審酌麗麗並無前科等一切情狀，最終依妨害自由罪判其有期徒刑6個月、緩刑2年，並附義務勞務42小時及保護管束，全案仍可上訴。

