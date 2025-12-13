台南女疑「碰瓷」 自撞倒地 下一秒真的被撞飛

台南市中西區民生路二段，11號晚上上演一起疑似碰瓷驚魂記。（圖／東森新聞）





台南市中西區民生路二段，11號晚上上演一起疑似碰瓷驚魂記，一名女子原本在車道徘徊、蹲下，接著朝行駛中的車輛衝去，第二次，被撞到送醫，警方表示有獲報，經查是28歲女子酒醉了，是否有碰瓷還要釐清。

年輕女子深夜蹲坐在內車道，外側車道一輛休旅車開過後，接著一輛白色轎車慢慢開過來，看到女子過來，他已經煞車停下來，但女子卻直接衝撞白車，接著倒地，駕駛乘客錯愕，下車關心。

就在這時候，女子突然又往內車道快步衝過去，這次黑色轎車閃避不及，女子被撞倒在地上，事發在11號晚間近11點，台南市中西區民生路二段，影片被PO網引發熱議，網友就說。

碰瓷也要有點專業啊，那麼假誰相信啊。她是想領年終獎金嗎？

應該不是碰瓷，應該是喝醉酒在路上，撞到的自認倒楣要賠償了。兩台汽車駕駛有夠倒楣，警方初步了解，28歲女子酒醉了才會這樣，導致四肢擦挫傷送醫，至於他為何出現疑似碰瓷的行為，得等他筆錄後才能釐清。

