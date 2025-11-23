台南女突癱軟在大馬路上 男性友人「扶不動」車流中冒險拖行

台南市中西區海安路22日下午出現一名女子倒臥在大馬路上，旁邊男性友人試圖將女子扶起，卻接連失敗，只好先將女子拖行到路邊放置。翻攝自記者爆料網



台南市每逢假日往往吸引大批遊客到當地旅遊，不過昨日（11/22）下午1點左右，台南市中西區海安路上卻出現誇張一幕，一名女子因不明原因癱軟在大馬路上，旁邊男子上前協助，不過連續嘗試多次仍抱不動該名女子，最終只能暫時將人放置在路邊，等到停妥車輛後才折返繼續協助，場面相當驚險。

昨日適逢週六假日，台南市海安路二段湧現車潮，不過據《記者爆料網》資訊，有民眾下午1點左右經過該路段時，卻發現一名女子癱軟在地，旁邊一名男子試圖上前幫忙，不過嘗試數次仍無法將女子扶起，最終只好先將人拖行至機車到旁放置，接著停妥車輛後再折返幫忙，過程一度造成車流回堵。

現場有民眾將過程拍下PO網，引來眾多網友表示「太危險了」、「應該要先叫救護車」，也有當地住戶表示，中午車流大，通常遇到狀況應該要先圍路障，然後再報警請警方處理，該名男子的處理方式相當危險，很容易造成事故。

警方表示，影片中女子是因喝醉酒，才會開啟車門並癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過行為已影響其他用路人，同時也已觸犯道交條例。

