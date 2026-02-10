台南女童乳牙多2顆亂長 手術拔除改善困擾

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市1名5歲女童因上顎門牙區出現1顆多生牙就醫，深入檢查後發現附近還有1顆逆向生長的多生牙，恐影響恆牙生長，加上有多顆嚴重蛀牙，最後以全身麻醉執行拔除治療。

奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸今天在院內衛教宣導會表示，這名女童在診所接受檢查時發現口內疑似有多生牙，轉診至奇美醫院兒童牙科門診，口腔檢查發現1顆正向生長多生牙已長出，另有1顆肉眼看不見的逆向生長多生牙。

彭緯綸表示，除了2顆多生牙，女童口內還有多顆嚴重蛀牙，考量病患年齡小、齲齒範圍大以及治療配合度等因素，最終決定於全身麻醉下，手術拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒以及2顆多生牙，術後恢復良好，2週順利拆線，定期回診追蹤。

彭緯綸指出，多生牙是指非屬乳牙齒列與恆牙齒列，而是額外多出來的牙齒，最常見類型為發生在上顎正中門牙區，根據國內研究資料顯示，台灣多生牙盛行率約2.6%，男童發生率約為女童的2至3倍，家長在孩子換牙期需特別留意。

他說，多生牙若未妥善處理，可能對恆牙發育與齒列造成長遠影響，包括門牙歪斜、旋轉或位移，影響外觀與咬合，甚至可能形成含牙囊腫或導致鄰近牙根吸收，嚴重時會影響牙齒壽命，因此早期診斷相當重要。

彭緯綸建議，家長應建立嬰幼兒1歲前初次接受牙科照護概念，之後每半年回診一次，不要等到牙痛才就醫。（編輯：張銘坤）1150210