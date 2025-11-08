台南女約男網友見面吵架負氣跳河 他「怕身分曝光」只敢打110報案還偷溜

台南市北區開南街柴頭港溪發生女子落水事件,警消趁即將人救起。(圖／翻攝畫面)

台南市北區開南街附近1日凌晨2時許發生女子跳河事件。1名女子因與首次見面的男網友發生爭執，情緒激動下負氣跳入柴頭港溪。警消獲報後趕抵現場，隨即將人救起。女子意識清楚、僅受輕傷，所幸無生命危險。

令人意外的是，報案人並非民眾，而是台南市消防局一名新進隊員。據了解，該名消防員擔心身分曝光，未撥打119而改撥110報案。勤務中心建檔報案電話時，才發現報案人竟是自己單位的同仁，而該名隊員在救援行動展開後悄然離開現場。

廣告 廣告

警方指出，接獲報案後立即派遣公園、復興分隊共4車10人前往救援。人員抵達後，在河岸軟土區發現落水女子，迅速將人救起。女子事後表示，因與首次見面的男網友發生爭執，一時氣憤才跳河。

現場未見男網友身影。勤務中心依規定登錄報案電話號碼時，螢幕顯示報案人姓名竟為某消防分隊隊員，才驚覺報案人正是「自己人」。該名隊員剛從外縣市調回台南不久，與多數同事尚不熟識。

有救援人員回憶，該名隊員當時神情尷尬、言詞閃爍，車輛又停在河堤影響器材車進出，當人員請他移車時，他隨即駕車離去。

據悉，落水女子為當地救護紀錄中的「常客」。消防局長對此案高度重視，已指示督察室徹查。消防局督察室表示，案件仍在調查中，將視情節輕重提報考績會審議處理。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了

日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火