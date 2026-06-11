台南女聚餐喝醉遭同事性侵 DNA比對定罪判賠150萬

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（記者林曼／台南報導）台南市1名女子指控，同事彭姓男子在聚餐飲酒後，趁她醉到失去意識時將其載往汽車旅館強行性侵。台南地方法院審理後，依乘機性交侵害性自主決定權及貞操權，判決彭男賠償精神慰撫金150萬元及法定利息。

圖／翻攝免費圖庫pexels

案發於2024年12月2日凌晨。證人表示，女子當時步履不穩需人攙扶，反應模糊。彭男先送另一名同事返家後，將熟睡的女子載往汽車旅館得逞。女子返家後察覺時間異常、下體疼痛出血，2天後就診，醫師發現外陰裂傷並轉診醫學中心。

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法院指出，驗傷時發現陰部新撕裂傷，內褲採樣檢出彭男的Y染色體DNA型別。彭男雖辯稱僅有親密接觸，但法院認定醫療鑑定結果足以證明侵入性行為，且彭男執意將女子載往汽旅，行為顯示早有不當意圖。

女子求償200萬元，法院審酌雙方收入（女方月收4萬元、彭男月收2萬5000元）後，認定150萬元較為適當，另50萬元請求駁回。

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