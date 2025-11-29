台南女蝦皮買「國考證書」竟錄取護理師 醫院帶她去自首

【陳靜文／綜合報導】台南一名張姓女子透過蝦皮購買偽造的考試院考試及格證書、護理師證書及台中科大畢業證書等物，去應徵護理師工作，沒想到竟然真的錄取，她報到2天後便心虛自首。對此，高雄榮民總醫院台南分院表示，經求證後，第一時間已停止任用程序，並通報主管機關。

張姓女子於2022、2024年間透過網購平台，購買偽造的考試院考試及格證書、護理師證書及台中科大學士學位證書，接著前往高雄榮民總醫院台南分院應徵護理師工作，成功騙過面試人員獲得工作機會。

張女到醫院任職後，並繳交相關證書，但才過了2天就自行前往地檢署自首，11月26日被法院依行駛偽造特種文書罪，判處拘役50天、緩刑2年，並要提供40小時義務勞務。

根據《自由時報》報導，高雄榮民總醫院台南分院表示，該名女子於6月9日到職並提供相關證件，院方隔天接獲衛生局通知該員疑有資格不符，經向考試院、衛生福利部及台中科大求證後，確認該女並未取得護理師國考及格證書及學歷資格，院方即於第一時間停止其任用程序，並通報主管機關處理。

院方表示，針對該名求職者，已依既有制度於審查過程中發現異常，並立即採取必要措施，全程並未造成病患安全疑慮。該名女子於6月11日在醫院政風室人員陪同下，前往台南地方檢察署自首。

