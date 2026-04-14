台南女被甩成恐怖情人 嗆「吸強力膠做掉你」地獄手段曝光

一名女子不甘男友分手，竟以恐怖手段騷擾恐嚇對方。（示意圖，photoAC）

台南陳姓女子因不滿工程師男友提分手，於2024年展開一連串瘋狂報復。她多次在凌晨前往男方租屋處狂按喇叭，高調呼喊男友名字，並傳送「喇叭聲有沒有聽到？」「我在外面知道嗎」「坐了一下子了」「我可以喊啊」等挑釁訊息，嘲諷男方不敢出面。這種如影隨形的跟蹤行為，讓男方生活在恐懼之中，原本的愛情早已變質為令人窒息的騷擾。

網路留言毀男名譽

陳女隨後將戰場轉移至網路，在男方公司的Google頁面留下多則毀滅性負評。她不但公布男方的全名與職稱，還鉅細靡遺地指控其私生活不檢點，直白寫下「助理工程師○○○對同事很不尊重，在外私生活亂搞，專找有夫之婦」，甚至留言公告「他是清楚我是有家庭小孩的，還是一直苦苦糾纏……不在一起就直說明白，一直說當朋友，朋友還能親嘴、上床嗎？」這種試圖讓對方社會性死亡的作法，嚴重侵犯了男方的個人資料自主權。

騷擾恐嚇男方家人

威脅手段持續加壓，陳女甚至口出惡言，放話要對男方身體不利，並將騷擾對象擴及至男方母親。透過密集的電話轟炸與公司堵人的恐嚇言論，威脅前男友「如果要讓我傷害你，真的不要被我等到」、「你公司不用去啦，我有一天我就在那邊堵你」，甚至恐嚇「我來吸強力膠把你做給了（做掉）都有可能哦」。陳女成功讓男方精神崩潰，最終男方只能帶著身心科的診斷證明告上法院，結束這場長達數月的噩夢。

廣告 廣告

法官認為陳女處理感情的方式太過極端，已經踩到法律紅線。所幸陳女最後選擇認錯，法院宣告判刑3個月並緩刑2年，希望她能藉此機會重新學習如何與人相處。

更多鏡週刊報導

不滿分手⋯把前女友裸照設為臉書大頭照 渣男「想花5萬和解」遭拒

女師婚外情提分手 小王不甘被甩！掏性愛照勒索40萬：不給就X妳

闖前女友家行凶 警遭猛刺「傷及心臟」、新歡也中刀！恐怖男下場出爐