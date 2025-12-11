台南女被騙6百萬！驚醒聯合警逮人 車手竟「開車衝撞」

台南一名女子因誤信詐團話術，前後投入 600萬元於虛擬貨幣投資，當她驚覺被詐騙後立即向警方報案。警方於 10日下午在林鳳營車站前成功逮捕詐欺車手，但嫌犯竟試圖駕車撞擊警車逃逸，隨即被大批警力團團包圍並壓制上銬。這起案件顯示詐騙集團在騙取大筆金錢後仍不知收手，幸好被害人及時警覺並與警方合作，才避免更多損失。

女被騙6百萬，配合警方辦案，車手還試圖開車撞警車，立刻被警力包圍、壓制上銬。（圖／TVBS）

當警方在林鳳營車站前攔截詐欺車手時，嫌犯不但不配合，還踩下油門試圖撞擊警車逃逸。警方立即以小貨車撞擊嫌犯車輛進行攔阻，隨後多名警員迅速上前將嫌犯拉出車外。儘管嫌犯緊抓車門與警方拉扯，仍被警方成功制伏並上銬。

這起案件源於台南六甲一名周姓女子被詐騙集團誘騙，前後投入 600萬元現金於虛擬貨幣投資。當她發現自己落入圈套後，決定與警方聯手設局。被害人假裝配合車手面交 120萬元，過程中嫌犯一度更換交付地點，最終仍在林鳳營車站前被警方逮個正著。

嫌犯開車衝撞警車，反被佈署的小貨車撞擊，瞬間被包圍。（圖／TVBS）

麻豆分局副分局長劉行五表示，分局同仁策動被害人佯裝配合交付款項，待施姓車手取款之際將其逮捕，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

令人驚訝的是，詐騙集團在已騙取 600萬元後仍不知足，又要求被害人支付 120萬元才能取得先前所謂的獲利。所幸被害女子及時醒悟並向警方報案，才能保住剩餘的財產，同時協助警方成功逮捕詐欺車手，避免更多民眾受害。

