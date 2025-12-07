台南女警取締紅線違停 遭駕駛持斧頭追砍

淺色轎車違停在紅線，前來取締的2名員警請對方拿出證件，開完單交給對方轉身準備離去，開車的陳姓駕駛卻突然拿出斧頭，攻擊其中一名女警，女警手臂、肩背都受傷，與同事一起壓制這名駕駛。

救護車趕到現場，女警意識清醒還能自己走上救護車，原來是身上有防彈背心緩衝，只是她手臂、肩背都有傷口需要縫合，幸好救治後沒有生命危險。

台南第一分局分局長章振國說明，「駕駛返抵現場後收受交通違規逕行舉發標示單，未料員警準備離去時，該駕駛突然持器械攻擊女警背部，員警立即將其壓制逮捕，並依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。」

事發在6日晚間8時多，地點在台南市崇德路上。重回現場發現，這條有許多店家，道路兩旁都畫了紅線、不能停車，還是有不少駕駛圖方便違規。

台南市民說：「這個時間很難停車，警察我記得都是整天開單、很會開單，如果吵架一定是被開單到翻臉的樣子。」

涉嫌行兇的陳姓駕駛疑似有露營習慣，才會在車上放斧頭，疑似先前在同地點已被開罰兩次，6日晚間又收到違停罰單、才會憤而行兇。不過警方回應，兇嫌犯案動機還要調查，也將依殺人未遂罪移送法辦

台南市長黃偉哲人在國外，第一時間收到消息透過臉書表示，民眾不理性行為絕不寬貸，也會協助女警提告。

