台南女警取締違停竟遭斧頭狂砍！黃偉哲震怒譴責暴力捍衞執法尊嚴

[Newtalk新聞] 台南市黃姓女警6日晚間在市區執行取締違規停車勤務時竟遭違停男駕駛持斧頭猛砍，造成其肩膀、手臂與頸部撕裂傷。警方當場制伏嫌犯，並依現行犯將其逮捕。受傷女警意識清楚、生命徵象穩定，緊急送醫治療。台南市長黃偉哲深夜震怒表示，警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！絕不允許任何暴力行為，將協助提告以維護市府同仁安全與尊嚴。

黃偉哲在臉書發文寫道：「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！晚間警察局一位女性同仁，在開罰違停紅單時，遭遇民眾持斧頭攻擊，所幸經急救後傷勢穩定。公權力不容挑戰，警方已將該為民眾依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，同時我們也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。」

有網友留言說：「這是故意謀殺一定要嚴懲不貸」、「台南違停仔就是這麼囂張，認真整頓吧！！」、「太扯了吧，偉哲哥不能只是口頭警告 要有作為防範」、「不要再對違停仔客氣了，該開的就開下去，沒有討價還價空間」、「誰叫你們放縱違規太久了。一堆違規垃圾都覺得違規是合情合理了。」

據了解，行凶男子不滿遭開單，返回車內拿斧頭攻擊黃姓女警，現場民眾嚇得紛紛避開，立即報案。黃姓女警頭部與手部受傷，經救護人員搶救後送醫，所幸無生命危險。警方當場壓制逮捕行凶男子，依殺人未遂現行犯帶回偵辦。台南市政府重申，全面協助後續醫療、求償與司法程序，不會讓任何基層員警孤軍奮戰。

