台南女警取締違停竟遭車主持斧揮砍！縫合後無生命危險 驚險畫面曝
即時中心／綜合報導
台南市東區昨（6）日晚間驚傳女警遇襲遭砍！第一警分局德高派出所的黃姓女警與同事昨晚在執行取締違停勤務時，遭男子持斧頭揮砍，造成手臂及背部等處受傷；所幸意識清楚，經送醫縫合治療後無生命危險。至於涉案男子則當場遭壓制逮捕，依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。台南市長黃偉哲也在深夜發聲，強調公權力不容挑戰，將協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為。
黃姓女警與同事在昨日晚間8時36分，於東區崇德12街與崇德路口執行市區違規停車取締勤務，發現一輛白色休旅車違停甚至未熄火；員警依法開單舉發後，駕駛表面冷靜收下罰單，沒想到突情緒失控，從車內取出斧頭追砍女警。
黃姓女警遭砍後迅速倒退避開，隨即與同事合力衝上前壓制嫌犯，並通報救護車到場送醫急救。女警手臂、肩背多處有撕裂傷，經送醫後縫合治療無生命危險，但後續仍需觀察治療。
員警依法開單舉發後，駕駛表面冷靜收下罰單，沒想到突情緒失控，從車內取出斧頭追砍女警。（圖／民視新聞翻攝）
警方則已將涉案男子依現行犯逮捕，依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦，後續也將追查嫌犯的犯案動機。同時警方也強調，執勤員警依法維持交通秩序卻遭暴力攻擊，對於不理性民眾暴力行為予以嚴正譴責並依法究辦，以維護警察同仁安全與尊嚴。
而台南市長黃偉哲獲知後，也在深夜於社群發聲，強調對於民眾的不理性行為絕不寬貸！市府也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／台南女警取締違停竟遭車主持斧揮砍！縫合後無生命危險 驚險畫面曝
