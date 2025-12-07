台南女警取締違停被斧頭狠砍數刀！男子「行凶動機」曝光

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台南市警一分局德高派出所黃姓女警員，於昨（6）日晚間在市區路口執行交通取締時，遭一名陳姓男子自後方持斧頭攻擊，所幸女警當時穿戴防彈背心，經送醫後無生命危險，不過其肩膀與背部仍被連砍數刀受傷，而陳男被制服帶回，訊後依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送法辦。後續經警方初步調查，發現陳男曾在一個月內，在同一地點收到2張違停罰單，昨晚疑因再度被開單，一時情緒失控才釀下攻擊事件。

台南女警在執行取締違停職務時，遭駕駛持斧頭砍傷。（圖／翻攝記者爆料網）

警察局表示，被攻擊受傷的黃姓女警是警專32期畢業，已服務10餘年，值勤經驗豐富。警方在昨日晚間8點30分接獲通報，指稱崇善路車輛違停影響交通，由於崇善路沿路商家林立，且兩邊都畫有禁止臨時停車之紅線，一直是民眾檢舉熱點，因此黃女才與同事前往現場開單取締。

據現場目擊店家、路人描述，陳姓男子在接過罰單後，雖未發言語爭執，但他隨即轉身從車內取出野營斧，並自黃姓女警背部猛力揮砍，現場情況相當驚險，所幸黃員身穿防彈背心，但肩膀與後背皆被砍傷，經緊急送往台南市立醫院治療，傷勢暫時穩定、無生命危險，不過仍需留院觀察。

據《自由時報》報導，陳男友人向警方表示，陳男平常有露營的習慣，因此車上長期放置野營斧頭，且友人更提及，陳男在同一處、同一月已連收2張違停罰單，不料昨晚外出買晚餐再度遇到被開單的情況，疑似負面情緒累積、一時情緒失控，才會失控揮斧攻擊員警。

對此，警方表示，全案目前朝殺人未遂方向偵辦，偵查細節基於偵查不公開原則，不便對外說明，但強調公權力不容挑戰。而台南市長黃偉哲也在臉書發文，公開譴責暴力行為，承諾將全力捍衛基層執法尊嚴，直言：「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」

