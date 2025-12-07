台南女警取締違停遭砍傷 南檢聲押涉案駕駛獲准

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南林姓男子昨晚疑似不滿遭取締違停，持小斧頭砍傷黃姓女警，隨即遭在場2名員警壓制逮捕。台南地檢署以涉犯殺人未遂嫌疑重大等理由聲請羈押林男，台南地院今天裁准羈押。

台南地方法院裁定指出，林姓被告經訊問後，坦承客觀事實及主觀的加重妨害公務、傷害犯意，否認有殺人犯意，但參酌相關事證、斧頭照片、監視器錄影畫面、被告持斧頭攻擊員警身體重要部位等情節，認為檢察官主張被告有殺人的不確定故意，尚屬有據。

台南地院指出，參酌被告隨身攜帶斧頭等足以造成人身危害物品，且曾數次持刀械攻擊執法人員或他人，堪認有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押原因及必要，應予羈押，本件得抗告。

此案發生後，員警執勤時安全問題受社會各界關注，台南市警局第一分局透過訊息說明，此案當事員警在遭受突襲情形下，立即使用警技制伏歹徒，足見平日訓練已具一定成效。

第一分局表示，將持續利用每月常年訓練、各項專案勤務如擴大臨檢、取締酒駕等，以及各單位主管每日勤前教育加強教育，灌輸警察人員執勤應時時保持敵情觀念，提高防範意識，並善用保持安全距離、善用地形地物、準備好應對各種狀況與使用警械的「戰術三寶」，以確保執勤安全。

第一分局提到，警方執勤時除著防彈背心、攜警槍，另會攜帶防護型噴霧器、警棍、拋射式電擊器及臂盾等應勤裝備，確保執勤安全，員警執勤遭歹徒攻擊，可依警械使用條例規定，視現場狀況使用警械。

第一分局表示，此案為員警舉發交通違規後所引發非理性突發行為，歹徒持攻擊性武器近距離突襲員警背部，員警當下瞬間依現場狀況合力將歹徒壓制逮捕，歹徒遭壓制後無攻擊行為，使用電擊器或警槍原因已消滅，處置無違誤。（編輯：蕭博文）1141207