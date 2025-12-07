台南女警取締違停遭「野戰斧頭」猛砍！「違停仔」行兇理由曝光

社會中心／洪正達報導

監視器拍下陳男對女警行兇過程。（圖／翻攝畫面）

台南市第一分局黃姓女警16日取締違停期間遭到陳姓男子持斧頭連砍，還好送醫沒有生命危險，警方訪查陳男身邊友人，透露陳男在同一地方收到2張違停罰單，6日晚間買晚餐期間又再度開單導致情緒失控，警方則再次強調公權力不容挑戰，女警送院後經傷口縫合沒有生命危險，陳男則依殺人未遂罪送辦。

據了解，黃員並非菜鳥，警專32期已任職10多年，應對各種情境駕輕就熟，6日晚間8點半左右獲報，指出在崇善路路邊有有車輛違規停車，由於沿線路邊都是店家，也都畫設紅線，因此也是檢舉熱點之一。

只不過當黃姓女警及同事到場後，陳男一開始收下紅單，緊接著就從車內拿出斧頭對著女警連劈，好險致命部位都被防彈背心擋下，但肩膀及背後都有砍傷，在場同仁除立刻將陳男壓制逮捕外，趕忙將黃員送醫急救，好險沒有生命危險。

台南女警開違停紅單，竟遭失控民眾持斧頭砍傷，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍女士慰問受傷女警。（圖／翻攝畫面）

不過陳男友人還是幫他緩頰，指出陳男有露營習慣才會把野戰斧頭放在車上，懷疑是一個月前違停被檢舉收到2次罰單，昨晚買晚餐期間又再次收到罰單，才會讓積壓已久的負面情緒瞬間爆發，直言交通問題若不規畫改善，單靠檢舉加深民眾與政府仇視。

第一分局表示，警察依法執行公權力絕對不容許挑戰，對於不理性民眾暴力行為予以嚴正譴責並依法究辦，以維護警察同仁安全與尊嚴。

不良行為，請勿模仿！

