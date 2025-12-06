台南女警取締違停「遭斧頭猛砍」 黃偉哲發聲：公權力不容挑戰

台南女警在執勤時，被民眾攻擊。（圖／報系資料照）

台南市6日晚間發生一起攻擊執勤員警的嚴重事件。一名黃姓女警在市區執行取締違規停車勤務時，竟遭一名男車主持斧頭攻擊，造成其肩膀、手臂與頸部多處撕裂傷。警方當場制伏嫌犯，並依現行犯將其逮捕。受傷女警在意識清楚、生命徵象穩定的狀況下，已緊急送醫治療。對此，台南市長黃偉哲震怒發聲了。

根據警方初步調查，事發時間為12月6日晚上8時35分，地點位於台南市東區崇德12街與崇德路口。當時黃姓女警與同仁正在該處查處違規停車，發現有車輛停放於禁止臨時停車區域，依法開立舉發單。就在女警將罰單交給剛返回現場的車主後，準備離開時，該名男子突然情緒失控，手持斧頭衝上前攻擊。

女警來不及閃避，當場被砍傷，其他同仁見狀立刻上前壓制攻擊者，並通知救護車將女警送醫急救。警方目前正依殺人未遂罪嫌偵辦該名男子，相關調查也正在進行中。

台南市長黃偉哲在案發後於深夜在社群平台發文表示，對於執勤員警遭受暴力攻擊深感憤慨。他強調，「公權力不容挑戰」，警方依法取締違規，應獲得社會尊重與支持。他也指出，市府將全力協助受傷女警提告，絕不容忍任何針對公務員的暴力行徑，以維護執法人員的安全與尊嚴。

