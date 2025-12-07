台南女警被「斧頭怪客攻擊」畫面曝光！40歲男疑「收太多罰單」暴走狂砍

台南一名女警開罰單後，竟遭違停駕駛持斧頭攻擊。圖／翻攝自記者爆料網

台南市昨（6）日晚間發生一起有驚無險的襲警事件，台南市警一分局德高派出所一名女警在取締違規停車時，竟遭一名40多歲的「斧頭怪客」突然以斧頭猛砍，所幸女警身上穿著防彈背心，得以擋下大部分攻擊，但仍因肩部、背部受傷送醫，目前已無生命危險。警方當場壓制嫌犯後，依殺人未遂與妨害公務現行犯將其送辦，而斧頭怪客的犯案動機也隨之曝光。

這起案件要回顧到昨日晚間8時30分許，德高派出所獲報稱東區崇善路有車輛違停、影響交通，由於該路段店家林立，兩側都有禁止臨時停車紅線，但多年來仍是檢舉熱點，警方派員到場後發現，崇德12街與崇德路口有一輛未熄火違規停放的小客車，隨即依程序拍照、開立舉發單，恰巧陳姓駕駛返回現場，黃姓女警便將舉發單交給對方。不料，陳男看似冷靜地接下罰單，卻在轉身回到車邊時突然抽出一把野營斧頭，接著衝向黃姓女警背後連續揮砍多下。

所幸黃男大部分斧頭攻擊都被女警身上的防彈背心擋下，但女警肩部、背部仍遭砍傷，隨後被送往台南市立醫院急救，傷口縫合數針後，目前已無生命危險，仍需留院觀察。至於陳男則被現場員警見狀後立即撲上前合力制伏嫌犯。

警方當場壓制斧頭怪客。圖／翻攝自記者爆料網

平時露營車內備斧！疑因連收罰單累積怨氣

陳男友人向警方透露，陳男平時喜歡露營，車上才會有野營斧頭，但陳男近1個月來曾多次因違停被檢舉、收到2張罰單，又在昨晚停車買晚餐時再被開單，疑似因此累積負面情緒，才會突然失控揮斧攻擊。

警方強調，雖因偵查不公開不便透露細節，但民眾若不服違規處，可透過申訴或行政救濟途徑處理，絕不能以暴力挑戰執法。警方訊後已將陳男依殺人未遂、妨害公務現行犯移送台南地檢署偵辦。

台南市長黃偉哲得知此案後，也在昨日深夜震怒表示，女警傷勢已穩定，但行兇過程相當兇殘，若非穿著防彈背心，後果不堪設想，而警方執法公權力更是不容挑戰：「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」台南市府將協助該名女警提出告訴，以保障同仁執勤安全與尊嚴。



