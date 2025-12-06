台南女警開單竟遭違停駕駛持斧頭猛砍受傷！防彈背心擋下致命攻擊

黃姓女警執行違規停車取締勤務，竟遭違停男駕駛持斧攻擊，涉案男子當場被2警壓制。（示意圖） 圖：翻攝騰訊

[Newtalk新聞] 台南市德高派出所黃姓女警6日晚間在崇德12街與崇德路口執行違規停車取締勤務，竟遭違停男駕駛持斧攻擊，肩膀、手臂及背部受傷，當場濺血送醫，幸好黃姓女警執勤時有穿防彈背心，經醫院治療縫合治療後無生命危險。涉案男子當場被2警壓制，依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。

據了解，黃姓女警當時已經開完紅單，但當下正背對著違規民眾，沒想到違停男駕駛竟從車內拿出一把斧頭，朝著女警的肩膀、背部，狠心砍了兩刀。面對突如其來的致命攻擊，女警雖然閃避不及，但幸好有防彈背心作為最後的防線。警方證實，由於女警值勤時依規定穿著防彈背心，傷口才得以避免致命，傷勢並不嚴重。

台南市警察局第一分局分局長章振國說明，案發當時，員警接獲110報案前往現場查處違規停車，發現自小客車違規停放且未熄火，依法開立舉發單。駕駛返抵現場後收受罰單，原本平靜站在車旁，但隨後情緒突然失控，持斧頭追砍女警。畫面中可見，黃姓女警遭砍後，立刻與一旁同仁合力將嫌犯壓制，並通報救護送醫急救。

章振國強調，警察依法執行公權力，任何挑戰或暴力行為都不被允許。對於不理性民眾攻擊同仁的行為，警方將嚴正譴責並依法追究，以保障警察安全與尊嚴。台南市案發後，台南市警察局長林國清深表關切，立即派督察趕赴第一分局慰問黃姓女警，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍也到場慰問。

警方表示，執勤員警依法維持交通秩序，卻遭暴力攻擊，絕對不能容忍。警方已將男子依現行犯逮補，後續將追查犯案動機，也會加強勤務防護，避免類似危險情況再發生。警方呼籲民眾，對開單不滿可循正規申訴管道，不該動怒訴諸暴力，否則恐面臨最重刑責。

