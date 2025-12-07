台南女警開單遭斧頭攻擊！砍背躲不及 黃偉哲：協警提告

台南市崇德路6日晚間發生民眾拿斧頭砍女警事件。翻攝自台灣讚警FB



開交通違規單竟被砍！台南市崇德路6日晚間，一名黃姓女警與同仁執勤時，取締一輛白色違停車輛，沒想到開完準備離開時，駕駛竟持斧頭朝女警背部、肩膀、手臂砍，砍人男子隨即遭制伏，被以殺人未遂罪移送法辦，而女警當即也被送往台南市立醫院急救，幸好她意識清楚，無生命危險。對此，市長黃偉哲予以譴責，表示傷警挑戰公權力者絕不寬貸。

台南市第一分局說明，6日晚間員警獲報崇德路上有小客車違停，且為停火，女警與同事前往查處，勸離駕駛並依法開立舉發單，原本駕駛情緒平靜，但就在警方背對駕駛時，他突然從車上拿出斧頭追砍女警，隨即遭女警和同仁聯手制伏。

廣告 廣告

據了解，女警雖閃避不及，但幸好有穿防彈背心，救護人員到場趕緊包紮止血，急送往市立醫院，幸好經急救狀況暫時穩定，意識清晰，目前仍留院觀察中。市警局高層當晚也到醫院關心受傷女警。

至於砍人的民眾，被以現行犯逮捕，朝殺人未遂偵辦。

對此，市長黃偉哲晚間就在臉書提及此事，強調「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸」，黃偉哲表示，公權力不容挑戰，將協助女警提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

色狼教練！逼未成年女游泳隊員脫衣、拍裸照 檢方聲押獲准

獨自爬柴山失蹤17天 山友認出他身分

回應家屬！24歲警為蕭美琴執勤被撞命危 礁溪分局說明「休假改特勤班」原因