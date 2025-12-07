台南女警開單遭駕駛持斧頭砍傷 黃偉哲震怒：絕不寬貸

台南一名黃姓女警於6日晚間前往崇德路處理違規停車案件時，遭一名男駕駛持斧頭攻擊背部，其他同仁見狀趕緊將其壓制逮捕，並依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。

台南一名女警取締車輛違規時，遭駕駛持斧頭從背後砍傷。（圖／中天新聞，下同）

該起事件發生於6日晚間20時35分，德高派出所一名黃姓女員警前往崇德路處理違規停車案件時，對違停且未熄火之自小客車依法舉發。駕駛返抵現場後收受標示單，未料員警準備離去時，該駕駛突然持斧頭攻擊女警背部，其他同仁見狀後，立即將其壓制逮捕，並依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。

黃姓女警因閃避不及遭砍傷肩膀及手臂、背部等出現撕裂傷，還好當下意識清醒，生命徵象穩定，立即送醫急救，目前狀況穩定。

台南市警察局督察和台南市警察之友會東區辦事處前往慰問受傷的女警（右二）。 （圖／中天新聞）

針對此事，台南市長黃偉哲在臉書發文表示：「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！晚間警察局一位女性同仁，在開罰違停紅單時，遭遇民眾持斧頭攻擊，所幸經急救後傷勢穩定。公權力不容挑戰，警方已將該位民眾依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，同時我們也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。」

