台南女警開單！竟遭男斧頭猛砍 黃偉哲震怒「絕不寬貸」：協助提告

台南驚傳襲警案，黃偉哲震怒表示絕不寬貸。（翻攝黃偉哲臉書）

台南市東區昨（6日）晚驚傳一起襲警案，1名男駕駛疑不滿遭女警取締，竟從車上拿出斧頭朝她砍去，女警背後遭襲多次受傷，忍痛與同事一起將其壓制逮捕。對此，台南市長黃偉哲深夜動怒表示，「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」

黃偉哲深夜發文說明，晚間警察局1名女警在開罰違停紅單時，遭遇民眾持斧頭攻擊，所幸經急救後傷勢穩定，該民眾已遭警方以現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦。

黃偉哲深夜發文。（翻攝黃偉哲臉書）

黃偉哲強調，公權力不容挑戰，後續市府會協助該名女警提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。

只因被開單就砍人？ 網怒：一定要嚴懲

大批網友紛紛留言「會拿斧頭是預謀犯案，應該嚴懲。且要查是否被指使。」「真的公權力、不容得任何人挑戰」「台南違停仔就是這麼囂張，認真整頓吧！！」「這個一定要嚴懲，太可惡了！」

