南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

台南中西區西門路跟中正路口，發生一起機車撞轎車的車禍，當時轎車開到路口準備左轉，被橫切出現的女騎士攔腰撞上，女婦人重摔在地，起身後卻沒留在原地處理，而是直接騎車落跑，讓被撞的駕駛，整個看傻眼。





台南女騎士撞完轎車「起身就落跑」 遭撞駕駛看傻眼

台南一名婦人橫切打算轉彎，結果當場撞上左轉車輛。（圖／民視新聞）





行車紀錄器拍下，一名女騎士，趁著紅燈騎車橫向切出，疑似想跟著轉彎，結果攔腰撞上左轉車輛。當下駕駛急忙下車，扶起女騎士，沒想到婦人一起身後，不是留在原地報警，而是直接騎車落跑。民眾：「沒有啊就是看到紅綠燈，紅綠燈就沒停止，車子前進，一看就是發生車禍。」民眾：「算蠻常發生車禍，這個路口，大家會搶快啊。」狀況發生在12號下午一點多，台南中西區西門路跟中正路口，當時鄭姓駕駛開車到路口要左轉，被衝過來的女騎士撞上，雖然女騎士慘摔在地，卻表示自己沒受傷，急著離開，接著一溜煙就騎走了，眼見阿嬤當場開溜，轎車駕駛跟來幫忙的熱心民眾面面相覷，整個傻眼。

廣告 廣告









台南女騎士撞完轎車「起身就落跑」 遭撞駕駛看傻眼

婦人摔倒後自行爬起，居然表示趕時間要先走，不等警方到場就開溜，讓民眾看傻眼。（圖／民視新聞）





南市警交通分隊分隊長戴川盛：「員警到場前，機車騎士已離去，鄭姓男子向警方表示，機車騎士告知未受傷，也不願處理另有急事即離去，鄭姓男子向員警表示不願追究，僅需向警察登記備查。」事後轎車駕駛，仍向警方報案備查，但根據畫面，這名女騎士明顯未依規定兩段式左轉，恐怕是擔心面臨罰則，才會騎車開溜，但撞人就跑的行為，其實相當不可取。





原文出處：台南女騎士撞完轎車「起身就落跑」 遭撞駕駛看傻眼

更多民視新聞報導

他騎車「8分鐘收8罰單」噴9600元！網猜：檢舉達人

最新／淡水無照男騎士「鬼切」路邊 後方護理師撞上「頭部重創」不治

墨西哥遭6.5強震突襲 總統發布會被迫喊卡

