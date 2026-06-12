台南女高中生遭強擄 見義勇為民眾獲警方表揚

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〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區一名高中女生4月下旬放學時，遭預謀性侵的蔡姓男子摀嘴、勒脖，要強行擄走，路經的陳姓民眾持木棍驅趕，解救被害人，他的見義勇為，警分局公開表揚。

永康警方舉辦警察節慶祝大會，各界貴賓雲集，現場也特地表揚在4月22日見義勇為、搶救女高中生免於被害的陳姓民眾，成了矚目焦點。

分局長洪宏榮、永康警友辦事處洪德勝主任，聯合永仁高中校長余月琴與家長會長藍天寶一起登台，將感謝狀親手遞交至陳姓民眾手中。

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洪宏榮感性表示，在危機發生的那刻，陳的勇敢不僅挽救了被害人，更點亮了集體善念；這份義舉，正是警民一體、守護校園與社會安全最溫暖、最堅實的力量。

會中也頒獎給表現卓越的績優波麗士，包含「模範警察」、「績優員工」、「績優線上查獲人員」、「績優交通防治及交通處理人員」，以及「績優工友」。

洪宏榮說，這群無名英雄在各自崗位上默默付出，無論是打擊犯罪、維護交通暢通，或是繁雜的後勤支援，都全力以赴，令人感動。

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