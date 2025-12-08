台南女「柯基流星槌」虐狗被沒入！2年後法官判動保處輸了…要還給主人

社會中心／洪正達報導

當時遭到施虐被沒入的柯基犬，在飼主杜男提起行政訴訟下法官判決勝訴，動保處必須返還愛犬。(圖／動保處提供)

台南杜姓男子為柯基犬飼主，2023年12月底鄰居質疑杜男及同居的吳姓女友虐狗，將相關影片拍下後PO網公審，使得柯基犬遭到台南市動保處沒收，但杜男不服提起行政訴訟，案經高高行審理後，法官認為柯基沒有明顯外傷，更沒有致死疑慮，因此判決杜男勝訴，動保處必須要返還柯基犬給他。

判決指出，2023年12月27日當天，杜男與吳女同居的屋內發出聲響，鄰居察看後發現吳女抓起牽繩重摔柯基2次，鄰居隨即錄影PO網質疑吳女有虐狗行為，影片一出後瞬間在網路上引發熱議，後來有網友肉搜出2人身分，並號召其他網友到杜男住處丟雞蛋。

後來動保處輾轉看到這則影片後派人前往稽查，發現柯基犬健康無虞，但女子卻因情緒問題虐狗，因此認定吳女施虐，隨即依動保法開罰杜男3000元並將柯基犬沒入，禁止他再養狗；但杜男對動保處作為不滿。事後提起行政訴訟，主張狗狗到醫院檢查並無受傷，且女友當時是為了禁止狗狗亂吃東西、親人過世才會有情緒失控的行為，不符合動保法中沒入犬隻的構成要件，要求動保處返還柯基犬。

案經高高行審理期間，動保處反駁表示鄰居先前就發現到柯基犬嘴巴被套橡皮筋，這次又被目擊並拍下重摔狗狗，儘管沒有嚴重到肢體殘缺，但此舉也可能致命，相關處罰作為並沒有錯，因此拒絕將柯基犬返還。

後來行政法院找來動物醫院作證，獸醫師指出當時收治該隻柯基犬時，發現到肌酸酐酶酵素升高，推測有肌肉損傷，相關症狀也可能是中暑導致，但柯基犬當下沒有立即性危險，相關指數還在可接受範圍內， 但最後仍建議飼主轉診。



對此，法官認為當時正值冬天，理當排除中暑，可見就醫前狗狗的肌肉已經受損，才會導致肌酸酐酶酵素指數升高，但法官也認為，儘管指數升高，但柯基並無明顯外傷，獸醫也證實狗狗沒有危險，因此也沒有致死疑慮，動保處沒入做法的確與動保法的構成要件不合。



最後法官認定柯基犬的確因吳女行為受傷，但不足以致死，動保處沒入柯基犬並沒有理由，最後判決杜男勝訴，動保處必須依判決結果返還柯基犬，但3000元罰鍰還是要繳清，全案可上訴；雖然這起虐狗事件連台南市長黃偉哲都出面捍衛柯基犬，但如今判決一出，若動保處放棄上訴，柯基犬將能回家，但同樣事件會不會再發生，只有當事人自己知道。





