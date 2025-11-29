台南女「買假證」應徵錄取護理師！報到2天自首 院方回應了

（記者洪承恩／綜合報導）台南一名張姓女子因渴望成為護理師，竟從網購平台買來一整套偽造證書，到醫院面試時順利矇混過關並成功錄取；但她只上班兩天便因良心不安向台南地檢署投案。法院審理後，依行使偽造特種文書罪判她拘役50日，可易科5萬元罰金、緩刑2年，期間需接受保護管束並完成40小時義務勞務。

判決指出，張女分別在2022年及2024年間，透過網路購買偽造的國考合格證明、護理師證書與科技大學學士學位文件。她今年5月到南部醫院面試時，自稱已取得相關資格且是科大畢業生，順利獲得錄取通知。

示意圖／台南一名女子網購假證書，最終成功錄取護理師職位。（擷取自免費圖庫Pixabay）

張女6月到院報到後，依規定繳交那些假證件。本來一切看似平順，但她僅僅工作兩天便因愧疚前往台南地檢署自首。同一時間，醫院向考試院查證後也發現證書全為偽造，立刻中止任用程序，並向相關主管機關通報。

台南地院認為，雖然她實際任職時間短，未造成病患生命或身體風險，但醫療照護屬高度專業職務，攸關病人安全，不應讓她心存僥倖。法官審酌其個人情況與犯後態度，判拘役50日、得易科罰金，並給予緩刑2年。

另外，販售假證件的蝦皮賣家遭平台永久凍結帳號，平台也表示已配合檢警提供資料並進行全面清查，預防違規商品再次出現。

對此，高雄榮總醫院台南分院說明，張女今年6月間到院報到，不過隔天便收到衛生局的通知，知曉張女疑有資格不符的情況，無法辦理執業登記。院方向主管機關、校方等單位查證後，確認張女並無資格，因此停止任用並且通報。

