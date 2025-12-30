台南女「鹽酸燙皮」求救畫面曝光！警消進家門 驚見男友胸中刀倒地氣絕

記者王紹宇、林昱孜／台南報導

孫女遭潑酸後大喊救命進電梯，熱心男子（右）協助她逃命。（圖／記者王紹宇攝影）

台南市驚悚命案姊弟戀變調！57歲蔡姓男子今（30）日上午與60歲孫姓女友發生爭吵，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷朝自己猛刺，當場倒臥血泊中，送醫不治，詳細案情仍待警方進一步釐清。孫女全身多處灼傷，不斷呼喊救命，在熱心住戶協助下搭電梯下樓，由救護人員檢傷，驚悚畫面曝光。

孫女從逃出住處，救護人員檢傷後將人送醫。（圖／記者王紹宇攝影）

孫女遭鹽酸潑灑，頭、頸、背及肢體，全身多處灼傷，逃出男友住處後，緊急搭電梯下樓，透過監視器畫面，可以看見她手部皮膚紅腫、脫皮，在熱心住戶陪同下，由救護人員檢傷後，搭上救護車前往醫院治療。

廣告 廣告

蔡男胸中刀倒臥在家中OHCA，警消發現後將人緊急送醫。（圖／記者王紹宇攝影）

蔡男與女友發生爭吵，氣到朝對方潑鹽酸後持刀自傷亡。（圖／翻攝蔡男臉書）

據了解，孫女與蔡姓男友在東區崇德路住處發生爭吵，遭到情緒激動的蔡男潑灑鹽酸，痛得在屋內大喊救命，隨即奪門而出；警消獲報後趕抵現場，除了孫女外，在屋內發現蔡男身上一處刀傷，已經失去呼吸心跳，經送醫後仍宣告死亡。

姊弟戀變調，爭吵後釀成一死一傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

扛家中巨債月繳14.9萬房貸 曹西平壓力大到「鬼剃頭」：親友冷血無情

罹癌扛家遭諷：妳打針打到瘋掉⋯糟糠妻不忍了休了軟爛夫！法院判決曝光

高雄紅衣女捷運大喊：列車不准開⋯乘客全嚇瘋！捷運警持盾牌急赴現場

嘉義角頭「大鼻雨」試槍遭逮收押！突陷昏迷吐白沫猝死 檢最新進度曝光

