台南好味全民開動國產牛肉鮮乳大集合 黃偉哲邀您到善化啤酒廠大啖在地鮮滋味

[Newtalk新聞] 台南國產牛肉與鮮乳向來以新鮮與高品質聞名全台，為進一步推廣在地頂級畜產品，台南市政府將於12月14日在善化啤酒廠盛大舉辦「牛仔沖沖滾–2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」。人氣清燙牛肉湯名店將集體到場開鍋，並首次加入鮮乳與羊肉等多元畜禽產品展售，打造前所未有的在地食材饗宴。

今（8）日南市府於永華市政中心舉行活動記者會，維悅酒店主廚謝思欽與市長黃偉哲現場示範DIY最道地的台南「清燙牛肉湯」，熱湯一沖、鮮肉瞬間轉粉紅，現場香氣四溢令來賓食指大動。黃偉哲熱情邀請全國民眾一起到台南「喝好湯、品好乳、買好貨」，保證大呼值得、滿載而歸。

黃偉哲表示，台南不只擁有豐富農漁畜產，更以美食之都聞名國際，而代表美食之一的清燙牛肉湯更是在近年風靡海內外。台南的優勢在於擁有善化肉品市場，牛隻合格屠宰後能以最快速度配送至在地店家，講究的就是「新鮮、即時、快速」，因此才能端出一碗碗熱騰騰、肉質鮮甜的頂級牛肉湯。目前台南牛肉也直送北部，讓外地饕客不必南下也能品嘗純正台南味；特別在冬季，更是暖胃又暖心的最佳享受。

此外，黃偉哲指出，台南同時是台灣重要的酪農生產區，出產的生乳品質優異，不僅供應國內知名乳品大廠，也孕育多個深具特色的小農鮮乳品牌，讓民眾喝得到奶香濃郁、品質安心的在地好乳。此次活動中，也將同步展售鮮乳、羊乳及多元畜禽商品，讓民眾一次享受完整的畜產盛宴。

農業局長李芳林表示，今年活動規劃豐富，將有清燙牛肉店家(阿裕、鴻牛、和味、及蠻牛)設攤再現清燙鮮滋味，還有五花馬水餃館以國產牛肉製作人氣美食-牛肉餡餅，且首次納入羊肉、羊乳及其他畜禽品展售，一次滿足民眾舌尖味蕾。活動當天消費可集點，滿100元集1點，完成指定任務(現場加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號及消費集2點) 就可領取清燙牛肉湯50元折價劵(限量1千份)，現場購買牛肉湯時可折抵50元。

農業局說明，活動當日規劃2場次的「Moo Moo輕黏土體驗」，是喜歡輕黏土親子互動的大小朋友們不能錯過的。為給予民眾對牛肉及鮮乳有新的認識，將由知名產地記者-陳志東主講「品飲6款乳品 認識台灣酪農業」及「牛肉湯最佳部位解析」，邀請民眾當日一起來上食農學堂。

善化啤酒廠配合當日活動也有限量芒果啤酒免費試飲，現場「Moo Moo市集」，集結本市優質畜禽業者生產的各種畜禽產品，還有在地青農所產的農產品，及通過本市「南得極品」標章評鑑的特色農產品，不但好吃又好買，消費滿100元集1點，集滿3點可參加戳戳樂，多項好禮讓民眾戳中帶回家。

農業局指出，活動期間加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號，即日起至12/19，到25家本市國產牛肉配合店家消費滿額可參加LINE集點，滿150元集1點，集滿3點獲一次抽獎機會，點數愈多抽獎機會愈多，有台北至沖繩來回機票、維悅酒店平日雙人住宿劵及AirPods Pro2等多項獎品！12/8至12/14更鼓勵民眾購買貼有鮮乳標章的鮮乳到「南得極品」粉絲專頁互動抽好禮，前100名再獲小禮。

