《台南好呷市》市場好物優化PLUS開跑 黃偉哲盼廣為分享傳統市場好味道

[Newtalk新聞] 為持續推動台南傳統市場轉型升級，強化在地攤商品牌競爭力，台南市政府市場處辦理「市場好物優化PLUS」活動，協助台南市場好物拓展多元通路、提升整體能見度。市府副秘書長殷世熙今(20)日代表黃偉哲市長出席記者會，盼藉由本次活動，讓台南傳統市場的好味道分享給更多人。

黃偉哲表示，台南是一座以美食聞名的城市，傳統市場正是孕育這些好味道的起點，它不僅是市民日常採買的好地方，更是承載城市生活記憶與人情溫度的重要場域。「市場好物優化 plus」計畫，即是透過公平公開的評選機制結合專業輔導團隊，協助優質市場業者，進行產品加工升級、包裝設計優化，以及電商通路拓展，讓台南的市場好物能以更安心、便利的方式送到全台各地消費者手中，延續台南市場的風味與溫度，同時也陪伴攤商逐步建立品牌思維與經營模式，這不僅是對攤商的支持，也是對台南市場文化的一種保存與投資。

殷世熙指出，傳統菜市場有很多讓人懷念的好味道，但生活型態改變，年輕人起床時菜市場好物往往已經售罄，經發局因此籌畫「市場好物優化PLUS」計畫，讓市場好物從冷鏈、包裝到物流、行銷一貫作業，讓菜市場好物能賣到全國所有人的手上，甚至賣到國外去。台南市有59個公有市場，市府要讓每一個市場都把特色好物拿出來行銷，希望未來讓全國民眾都能享用台南菜市場的好物。

經濟發展局長張婷媛強調，隨著消費型態與銷售通路快速轉變，傳統市場也必須與時俱進，本次計畫將導入冷鏈保存技術、食品加工輔導及新型商業模式，協助攤商強化產品保存、物流配送與線上銷售能力，突破地域限制，讓市場好物能以更安心、便利的方式，送達全台各地消費者手中，在保留市場人情味的同時，也兼顧現代消費者對品質與便利性的期待。

市場處代理處長林士群表示，市場好物優化是一項以長期輔導與系統性培力為核心的市場升級計畫，結合專業輔導團隊，協助優質市場業者進行產品加工升級、包裝設計優化及電商通路拓展，並導入冷鏈保存與物流概念，讓市場好物不再受限於地點，本計畫預定於1月活動開跑並於1月26日在溪北和溪南地區舉辦2場說明會；1月底至3月受理報名及評選；4月至8月輔導並完成商品；8月至9月於百貨公司辦理實體行銷推廣及發表成果記者會。藉由本計畫，讓更多優質攤商被看見，也誠摯邀請更多優質市場攤商踴躍參與，讓台南的好味道走得更遠、被更多人品嚐。更多台南市場好物優化plus輔導計畫資訊，可至「台南市市場巡禮粉絲專頁」及「台南市市場處官網」查詢。

另外，2025 年台南購物節活動持續到115年3月1日，只要在台南消費不限金額登錄，消費滿50元就可獲得抽獎序號，獎項包括百萬電動車、3C實用家電、飯店住宿券等好禮，現金獎更是全面升級，月月抽8萬元，壓軸再抽現金88萬元！立即加入「2025台南購物節」官方 LINE 帳號，輕鬆完成消費登錄，來台南旅遊 GO 購，買越多、抽越多，好禮大獎等你帶回家。

