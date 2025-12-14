台南好望角再增八處 綠社區培力推動永續

台南市好望角專案，今年新增八處，各有自創的景觀亮點。（記者翁順利攝）

記者翁順利／台南報導

台南市好望角專案計畫，從台南合併升格直轄市以來，歷任市長持續推動，促使全市許多角落閒置空間都變成社區亮點，環境煥然一新，已成為台南市政建設的重要特色；截至去年底，全市已完成一百八十七處好望角，都發局今年度再接再厲，新增了八處，分別涵蓋校園景觀類的安南區九份子國中小「九份子好望角」、 佳里區佳里國小「佳里光廊IV」等處，與公共景觀類下營區公所「新興里綠緣Ⅱ、Ⅲ」等處，各處工程將於年底前陸續完工，預期完工後將為社區注入新氣象，提供更多優質的活動與休憩空間。

綠社區培力計畫的今年度社區規劃師共有八十七名學員培訓進行中，期盼透過綠培力平台，凝聚城鄉及在地社區多元力量，地方團隊組織結合。社區規劃師預計明年六月底前將完成十處地方社區環境與空間營造，並以「共同守護在地自然景觀生態風貌」、「傳承地方生活智慧和技藝文化」與「創造各地方社區獨有的城市鄉村特色風貌」為願景，陪伴地方社區民眾邁向永續發展。