台南好米季後壁健走 串聯農村文化與社區力量





台南市政府社會局21日於後壁小南海風景區舉辦「2025台南好米季『一粒米，重建一個家』—米香風華．社區韌性」健走活動，由市長黃偉哲率領社會局長郭乃文、農業局長李芳林、後壁區長李至彬及後壁區農會總幹事林怡歆一同出席開幕儀式，現場吸引超過百位市民參與。活動結合健走巡禮，帶領民眾以步行方式深入農村環境，認識後壁在地風貌，進一步增進對農村文化的認同與支持。

市長黃偉哲表示，後壁小南海風景區環境清幽、景色宜人，非常適合民眾走出戶外、親近自然，不僅有助身心健康，也能更貼近農村生活。針對日前風災造成園區吊橋受損，市府將儘速完成評估並編列經費進行整修，確保民眾遊憩安全，持續提升整體休憩品質。

黃偉哲指出，米食文化是台南重要的文化象徵，承載著居民的共同記憶與情感，也成為凝聚社區力量的重要媒介。丹娜絲風災對台南沿海及農村地區造成嚴重損害，不僅基礎設施受創，居民生計與心理層面亦面臨挑戰，災後復原除硬體修繕外，更需兼顧心理支持與經濟振興。此次活動透過社會局與農業局跨局處合作，不僅希望能撫癒受災居民的心靈，也將持續協助農民推廣在地好米與農特產品，凝聚社區自助互助能量，強化社區韌性，讓市府團隊成為農村最堅實的後盾。

社會局指出，台南市致力打造性別友善城市，推動平等且包容的婦女友善環境。本活動特別邀請社區家政老師指導米食手作。同時，現場設有婦女各項福利措施之宣導、農會展售等，藉此串聯農會照顧站、在地婦女與地方特色，活絡在地產業，提升婦女在公共參與的能見度與經濟自主權，創造農產推廣與社區再生的雙重價值，讓性別平等真正落實於日常生活中。

台南市目前設有四處婦女福利服務中心，提供婦女個別心理及法律諮詢、團體成長課程、議題倡議及多元支持方案，涵蓋理財規劃、再就業輔導、中高齡退休支持與健康促進，以及農漁村婦女生活技能培力等服務。若想了解更多婦女相關活動與課程資訊，可關注台南市婦女福利服務中心粉絲專頁，掌握最新訊息。

