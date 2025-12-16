台南好鞋好襪！ 府城鞋、社頭襪跨域合作推動產業升級

民視新聞／綜合報導

台南市皮革製品商業同業公會，16號在台北世貿一館舉辦「好鞋好襪」產業合作發表會，宣布「府城鞋」與「社頭襪」，兩大產業聚落的合作啟動，象徵地方特色產業，由區域品牌走向跨產業推廣的新里程碑，展現鞋襪業共同強化產業競爭力的決心。

啟動儀式以「好鞋好襪、跨域合作」為主軸，呈現「府城鞋」工藝，和「社頭襪」在品質和技術，以及產品力及品牌力上的互補性，不少民眾直接現場試穿各種鞋款，公會也期許，鞋襪跨產業的合作，可以推動產業升級、建立多元的通路佈局，並提升市場能見度。

