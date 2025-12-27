台南好young南瀛草地音樂會台日藝人接力唱

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會今晚邀請重量級卡司，吸引超過6萬人次到場參加。他也特別提到，若市民對活動有任何建議，也都歡迎向他許願！（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 「2026台南好young」南瀛草地音樂會今（27）日邀請重量級卡司，吸引超過6萬人次到場，一起嗨翻新營南瀛綠都心公園。台南市長黃偉哲表示，今晚活動現場計有超過6萬人次聚集，現場不只是大新營地區，甚至還有特別從嘉義和台南市區前來參加的朋友。他也特別提到，若市民對活動卡司有任何建議，也都歡迎向他許願！

▲「2026台南好young」南瀛草地音樂會計有超過6萬人次聚集，現場不只是大新營地區，甚至還有特別從嘉義和台南市區前來參加的朋友。（圖／南市府提供）

今晚音樂會當中，情歌王子林隆璇父子一首「你那麼愛她」瞬間浪漫滿場、影視歌三棲郭書瑤又唱又跳的演出，高潮迭起。黃偉哲更致贈蘭花絲巾感謝遠道而來的日本新生代女子樂團Faulieu.。而最讓大家熱情瞬間滿點的莫過於本土天團玖壹壹，一秒現場啟動夜店模式。

廣告 廣告

▲壓軸登場的玖壹壹，讓現場瞬間變成大型夜店，讓熱情的觀眾隨之起舞，氣氛嗨到最高點。（圖／南市府提供）

黃偉哲指出，市府利用有限的資源，盡情與市民一起造夢，做無限的想像，打造「台南限定」的耶誕跨年慶典，希望讓市民們得到最好、最優質的娛樂享受，今年台南市耶誕跨年系列活動一樣集結台、港、日、韓等多國高人氣卡司的表演，今晚在新營的演唱會，更是首次邀請日本藝人登台獻唱，拓展流行音樂的國際交流，相信日本的新銳女子樂團Faulieu.精心準備的4首歌曲，以及她們的創作實力跟舞台魅力，能帶給大家不同的視聽饗宴。

黃偉哲聽說Faulieu.團隊中的4位成員對於這次來台演出相當期待，也想品嚐道地肉燥飯等台灣食物，因此他特別在後台準備好肉燥飯、東山咖啡、鹽水特產的鹽地番茄乾、新市產的毛豆、台南好米作的麻糬、紅白柚汁…等，用各式在地農特產、水果、小吃等美食，慰勞Faulieu.及今晚演出的藝人朋友，讓她們感受到台南人情味及的溫暖。

而影視歌三棲的郭書瑤一出場，現場氛圍也立即改變，視覺系的視聽效果，《Honey》《I Belong To You》到《I Got Chu》台上台下相互呼應，熱力四射！

壓軸登場的玖壹壹，讓現場瞬間變成大型夜店，接連演唱《鄉下來的》、《做你的格》、《打鐵》、《嘻哈樁腳情》、《派對俠》…等熱門歌曲，讓熱情的觀眾隨之起舞，氣氛嗨到最高點。

市府也萬分感謝各企業主、贊助商的熱情協助，使得市府能在有限經費，盡情與市民一起造夢，黃偉哲強調，無論是精彩度或是吸睛度，台南耶誕跨年活動稱得上是全國數一數二、且CP值最高；近2年更是勇奪跨年當日YouTube發燒影片第1，高人氣卡司實力印證官方跨年活動首選台南。

黃偉哲提醒大家，接下來的跨年夜剛好落在禮拜三，歡迎大家下班後，直接來到永華市政中心西側廣場，保證節目卡司與內容精彩、驚喜連連。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

市場、車隊雙線出擊 賴瑞隆深入基層 車隊沿線加油聲不斷

三山造勢開場破8萬 林岱樺：不怨天尤人 撐到勝選

賴瑞隆家人校園事件獲平反 雙方家長達成共識屬孩子間衝突