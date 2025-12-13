台南好young壓軸親子場 吸引6000人潮
[NOWnews今日新聞] 「2026台南好young」最後一場親子活動今（13）日在東區時代公園熱鬧登場，由豆子劇團帶來《沙漠巫婆》演出，並邀請氣球頑童SUMMER、親子馬戲「葉爸爸帶著葉霏霏」，以及金氏世界紀錄保持人楊元慶輪番上陣，吸引近6000人次參加。市長黃偉哲也特別到場，透過機智有獎徵答與親子互動，為活動增添歡樂氣氛。
今年特別規劃三場「太空站」系列親子活動，結合劇團演出、街頭藝人及闖關體驗，讓大小朋友都能在節慶氛圍中留下美好回憶。黃偉哲也預告，接下來還有三場大型演唱會陸續登場，包括耶誕搖滾演唱會、南瀛草地音樂會及跨年演唱會，卡司集結玖壹壹、告五人、動力火車、AcQUA源少年、F.F.O、郭書瑤、日本川西奈月及韓國啦啦隊女神李多慧等，陣容堅強、精彩可期。
黃偉哲強調，「台南好young」已逐漸成為城市的重要品牌活動，每年吸引大量歌迷與遊客造訪，也歡迎大家在參與演唱會之餘，順道走訪台南、品嚐美食，放慢腳步迎接新的一年。
今天活動現場氣氛熱絡，劇團演出寓教於樂，造型氣球攤位大排長龍，親子馬戲及溜溜球高難度技巧更吸引全場目光，讓大小朋友都玩得盡興。立委陳亭妃辦公室代表亦到場共襄盛舉。
南市府也提醒，民眾別錯過「2025台南購物節」，消費滿50元即可登錄抽獎，有機會把百萬Toyota電動車開回家。活動至2026年3月1日止，還有家電、住宿券及每月8萬元現金好禮，壓軸再抽88萬元。此外，自 12 月起除原有的月月抽外，再推出「週週抽」活動，每週二加碼抽出智慧電車與現金獎等總價值超過 10 萬元的好禮。消費越多、中獎機會越高。
