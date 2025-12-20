台南好young廿日登場 南市府全面強化安全維護

台南好young耶誕搖滾演唱會二十日如期登場，警方加強維安。（市府提供）

記者陳治交／台南報導

台北市十九日驚傳民眾隨機無差別攻擊事件！「二０二六台南好young」耶誕搖滾演唱會二十日如期登場，市長黃偉哲一早就前往活動現場，跟在場大批粉絲信心喊話，警方加強維安，確保場外場內秩序與安全。

「我來自高雄，我新北、我台南永康…」一群在線上認識的粉絲，手拿恩地Panda應援燈，不畏毛毛雨，更沒聯想他縣市發生的攻擊事件，一心等待「台南好young」耶誕演唱會。

為了挺韓團UNIS，來自高雄的蕭同學由媽媽陪同開車載著弟弟、妹妹，出動一家四員應援，位子站好佔滿，希望能近距離欣賞自己的偶像。蕭同學說，從選秀時期就很喜歡UNIS，這次台南跨年能邀請到她們，很了不起。

黃偉哲巡視演唱會場內秩序時指示市警局，全面加強人潮聚集處的安全維護與預防措施，確保活動順利進行並保障大家的人身與財產安全。

市警局增派警力加強場地安檢，增配員警執勤裝備，也規劃分區巡邏，提高見警率，輔以遠端監視器即時監控，同時啟動主辦單位聯防機制，並動員民力團隊布署，全面防範突發治安事件。