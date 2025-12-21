台南好young搖滾演唱會人潮滿溢 吸引超過15萬人次參與





「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會20日晚間於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，吸引大批市民與歌迷湧入，晚間8點左右現場即已人潮滿溢，活動最高潮時更吸引15萬人次參與，氣氛熱烈。台南市長黃偉哲表示，「2026台南好young」是全台首場耶誕跨年系列演唱會，感謝市民朋友熱情支持，也祝福大家平平安安、快快樂樂，在音樂與歡樂陪伴下迎接嶄新的2026年。

選秀節目出身的超人氣男團 AcQUA 源少年是他們連續第三年到台南演出。本次5位成員全員合體，使出渾身解數，以充滿爆發力的舞台魅力與整齊劃一的唱跳實力，回饋一路支持的粉絲，現場尖叫聲不斷，氣氛瞬間升溫。

韓國超人氣女團 UNIS，成員們以亮眼造型與精湛舞台表現，展現新世代女團的青春能量與自信魅力，成功擄獲現場觀眾目光。

金鐘獎最佳演唱組合動力火車，〈除了愛你還能愛誰〉、〈忠孝東路走九遍〉等讓歌迷熟悉的旋律立刻引發全場大合唱。多首經典傳唱歌曲接連響起，不僅喚起不同世代的青春回憶，也讓現場氣氛再度沸騰，成為演唱會的重要高潮之一。

超人氣天團告五人接棒登場，帶來多首膾炙人口的作品，溫暖而真摯的歌曲，陪伴歌迷度過無數時刻，也讓現場沉浸在專屬於告五人的音樂世界中。

在演唱會壓軸來賓上場前，台南市長黃偉哲特別上台向現場民眾致意，並以近期流行的撒嬌舞與大家熱情互動，民眾紛紛大喊「再一次」引發歡樂笑聲。

韓國影歌視三棲女神鄭恩地在台南市長黃偉哲介紹下登場，她首先演唱由自己作詞作曲的〈希望天空〉，這首為懷念父親而創作的歌曲，旋律溫柔中帶著淡淡傷感，細膩的情感瞬間牽動全場，觀眾也隨著歌聲進入深刻意境。隨後接連演唱〈Away〉、〈You're My Garden〉、〈Blue Whale〉，以及經典代表作〈All For You〉，勾起許多歌迷對韓劇《請回答1997》中「成詩媛」的美好回憶，為演唱會畫下感動且難忘的句點。

南市府表示，「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會匯聚國內外優秀藝人與多元音樂風格，成功打造跨世代、跨國界的音樂盛會，也為台南耶誕跨年系列活動再添亮點，下週六（27日）晚間將於新營南瀛綠都心公園舉辦「南瀛草地音樂會」，多組實力派與人氣歌手輪番登台演出，邀請市民朋友把握週末時光，走進新營，在草地音樂與輕鬆氛圍中，持續感受台南歲末年終的音樂魅力。

※12/27（六）17：30﹣21：30南瀛草地音樂會

☆地點：新營南瀛綠都心公園

☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。

☆主持人：Dennis丹尼斯。

更多詳情，最新資訊，請搜尋「台南好young」官網https://www.tainanyoung.com.tw/或官方臉書、IG查詢。





